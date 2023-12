Che paura per Julia Roberts: costretta a scappare dalle "Tesla Zombie"

Perché negli Stati Uniti i ladri non rubano le Tesla?

Le Tesla pronte a "uccidere"

Nel film la coppia decide di prendersi una piccola pausa e di soggiornare con i propri figli in un B&B a Long Island. Poco dopo l'inizio della vacanza vengono raggiunti dai proprietari della casa, i quali sostengono che un blackout stia colpendo New York. Amanda e Clay decidono quindi di dirigersi dalla sorella di lei nel New Jersey e di andarci a bordo della loro Jeep Cherokee. Durante il viaggio però un ingorgo fatto di una schiera di Tesla Model 3 abbandonate dopo un misterioso incidente, iniziano a inseguirli per ucciderli. Non saranno solo le Tesla a rivelarsi fuori controllo durante il film: in un'altra scena anche un'enorme nave sembra essere dirottata da qualche forza aliena. "Il Mondo dietro di Te" è già disponibile su Netflix.

