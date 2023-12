F1, Wolff replica alla FIA: “Attacco personale scioccante, preso di mira”

ROMA - Nella corsa settimana a tenere banco in Formula 1 è stata l'accusa di presunto conflitto di interessi mossa dalla FIA nei confronti del team principal della Mercedes, Toto Wolff. Quest'ultimo non aveva ancora rilasciato delle dichiarazioni ufficiali, se non una breve nota pubblicata sui social dagli account della scuderia tedesca. A circa una settimana di distanza, però, per Wolff è arrivato il momento di dire la sua e di passare al contrattacco nei confronti della FIA.