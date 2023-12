Zak Brown tenta la F1: "Sosta obbligatoria nelle sprint race, vi spiego"

ROMA - Il format delle sprint race è stato introdotto da qualche stagione in Formula 1, ma c'è ancora qualcuno che storce il naso in merito a questo tipo di gara. Una prima modifica potrebbe arrivare nella prossima stagione, spostando la sprint al sabato mattina, anziché al pomeriggio, ma per ora non c'è ancora nulla di ufficiale. Le proposte non mancano e, tra le varie idee lanciate dagli addetti ai lavori, c'è anche quella del CEO della McLaren Zak Brown, che vorrebbe rendere le soste obbligatorie.