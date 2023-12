Rubano una moto ma rimangono bloccati nel traffico

Il traffico nelle città italiane è sempre una grande problema. Lo è per i lavoratori che ogni giorno si ritrovano imbottigliati in strada tra lo smog dei veicoli e lo è anche...per i ladri . Lo sanno bene questi tre individui, due uomini e una donna che, dopo aver rubato una moto e averla caricata su un furgone hanno tentato di fuggire alla guida, senza fare i conti con gli ingorghi tipici di Milano.

Lunedì 18 dicembre i malviventi hanno forzato il bloccasterzo della moto prima di caricarla a bordo di un furgone Citro?n. Un testimone che ha assistito al tentativo di furto ha allertato immediatamente le Forze dell'Ordine che hanno dato quindi il via all'inseguimento: il furgone (anch'esso rubato), è passato in piazza Bernini, via Noe e via Carpaccio, ma arrivato ad un certo punto, il guidatore è stato costretto a fare retromarcia per evitare un ingorgo. Arrivato a via Zanoia però, il mezzo è rimasto bloccato nel traffico. I tre criminali sono quindi scesi e hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati subito raggiunti e arrestati. La moto, rubata ad un 28enne di Milano, gli è stata restituita.

