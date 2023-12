F1, Alonso difende l’Aston Martin: “Non abbiamo la bacchetta magica”

ROMA - Nella stagione di Formula 1 recentemente conclusa una delle grandi conferme è arrivata da Fernando Alonso che, a bordo dell' Aston Martin , è riuscito a realizzare una delle sue migliori stagioni in carriera, almeno in base ai presupposti di partenza. Lo spagnolo ha chiuso il Mondiale al quarto posto e ora spera di migliorare questo risultato il prossimo anno, ma per farlo avrà bisogno di tutto il supporto da parte della sua squadra, che dovrà mettergli a disposizione una vettura estremamente competitiva.

Alonso: "Tutto in evoluzione"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di un'intervista rilasciata a Speedweek.com, ha parlato del futuro del suo team e del lungo processo per lo sviluppo di una vettura competitiva: “Abbiamo delle chiare indicazioni sulle componenti che hanno reso meno durante la stagione, tutti gli esperimenti e le conoscenze acquisite ci hanno permesso di comprendere la direzione in cui sviluppare la nuova macchina. E' tutto in evoluzione, non abbiamo la bacchetta magica per costruire la vettura perfetta, altrimenti sarebbe troppo facile per tutti".