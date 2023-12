Ferrari, Sainz e i rivali da studiare: "Ecco chi sono"

ROMA - Nella stagione 2023 di Formula 1 la Ferrari è riuscita a portare a casa una sola vittoria, grazie al capolavoro costruito da Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore . Guardando alle statistiche, questo è stato l'unico trionfo dell'anno non di marca Red Bull , il che va ad impreziosire ulteriormente quando fatto dallo spagnolo e dalla scuderia di Maranello. Sainz ha dimostrato una costante crescita, l'iberico è consapevole di poter migliorare ancora e per questo motivo non smette mai di studiare i suoi avversari.

Sainz: "Guardo diversi on board"

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Dazn Espana, ha rivelato da quali piloti cerca di carpire dei segreti di guida per migliorare le proprie prestazioni: "Ci sono piloti che fanno cose diverse in pista e per questo guardo spesso gli on board. Ovviamente mi concentro su quelli di Max Verstappen, che è il più veloce, ma seguo con attenzione anche quelli di Lando Norris. Inoltre non può mancare un'analisi sulle prestazioni di Lewis Hamilton, George Russell e Fernando Alonso".