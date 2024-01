Torino, quante multe! Cittadini indisciplinati o Comune severo?

Le regole violate e i milioni al Comune

Ma cosa combinano i cittadini per essere così "puniti" frequentemente? Oltre 263mila multe vendono fatte per mancato pagamento del parcheggio su strisce blu, oltre 184mila invece colpiscono coloro che non rispettano la Ztl e le corsie riservate ai mezzi pubblici. Poi c'è chi non rispetta il semaforo (più di 116mila violazioni) e per chi non rispetta i limiti di velocità (51.500 multe per questo motivo). Infine altre 57.530 sanzioni sono state inflitte a chi ha trascurato il divieto di sosta. Le multe a Torino arrivano quindi a oltre 940mila, con precisione ben 946.703 verbali solo nel 2023.

Nelle casse del Comune di Torino sono entrati quindi in un anno 56 milioni di euro. Quello che si nota è un aumento del 40% delle multe durante i due anni di mandato della giunta Lo Russo. Il consigliere comunale Pierlucio Firrao critica fortemente la questione: "Davvero i torinesi sono così indisciplinati, oppure si sta facendo cassa sui cittadini?".

