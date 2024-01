Marquez tra Ducati, Honda e Mondiale: "Io il più duro. Bagnaia e Martin..."

"Sono molto contento di essere qui, il feeling è strano dopo tanti anni con la Honda . Ma è una sfida molto bella, sono contento ed emozionato". Queste le prime parole di Marc Marquez , pilota Ducati da ottobre 2023 , nel giorno della presentazione della nuova moto del team Gresini a Riccione . "Ho fatto 50 giri ai test, sono curioso e con la voglia di fare più giri in Malesia - ha proseguito l'otto volte campione del mondo -. Sono come un bambino con le scarpe nuove che vuole cercare di imparare. Voglio tornare a divertirmi, questo è l'obiettivo di questa sfida dopo gli ultimi anni difficili. Stavo cercando una cosa diversa, divertirmi con un'altra moto. Gresini mi ha aspettato: è una sfida rischiosa ma bella per la famiglia Gresini e questo storico team fatto di gente meravigliosa. Ma iniziamo piano piano, se si mangia troppo veloce non si digerisce".

Marquez: "Il più duro sono io"

In merito ai suoi avversari e alle sensazioni per il prossimo Mondiale, il pilota ha dichiarato: "L'avversario più duro sono io, mi devo gestire. Abbiamo un gran lavoro da fare, l'aspettativa è molto alta. So che devo lavorare con il mio team e con il box per fare ciò che sappiamo. Quando qualcuno arrivata alla Honda puntata me, io arrivo in Ducati e punto Bagnaia e Martin che sono i due piloti più forti e che fanno la differenza. Devo imparare da loro due per capire come si guida questa moto".