Motociclisti in rivolta a Milano: immediato l'appoggio di un politico

A Milano le recenti restrizioni imposte dal Sindaco Beppe Sala, che limitano la circolazione a determinate categorie di motociclette, oltre all'interdizione di attraversare l'Area B, stanno scatenando le proteste dei motociclisti. I provvedimenti adottati dal sindaco Beppe Sala per contrastare il dilemma dell'inquinamento atmosferico hanno suscitato anche il giudizio opposto di Lorenzo La Russa , leader del gruppo di Fratelli D'Italia.

Cosa propone La Russa

Il politico si sarebbe unito personalmente alla protesta se non fosse stato colpito da un contrattempo con il suo motorino, ma non si è risparmiato dando il suo giudizio sulla questione. La Russa ha affermato che, a suo parere, le misure adottate sono controproducenti e poco efficaci. Il leader di Forza Italia avverte una mancanza di concretezza nell'approccio del sindaco, suggerendo che Sala debba concentrarsi su questioni più pressanti anziché perseguire una "crociata" contro automobili e moto.

Per quanto riguarda le alternative, La Russa ha chiarito che Sala deve affrontare i problemi reali dei cittadini anziché ostinarsi in questa guerra nei confronti dell'automotive. Ha indicato che la sicurezza, ad esempio, rappresenta una priorità trascurata, menzionando di aver assistito personalmente all'ampio fenomeno dei borseggi nelle strade di Milano il sabato stesso.

La priorità per Beppe Sala

In effetti, il Sindaco di Milano, Beppe Sala è attualmente impegnato in questioni diverse ma, comunque, importanti riguardanti il nuovo codice della strada. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha infatti intenzione di scrivere una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, entro le prossime ore, dopo un incontro con le associazioni dei familiari delle vittime della strada.

Sala chiede di rivedere la riforma del testo, che sarà discusso domani alla Camera per l'approvazione, prima di passare al vaglio del Senato. "Dobbiamo sostenere la loro battaglia e, pertanto, chiederò che il Prefetto di Milano e tutti i prefetti prestino attenzione alle richieste delle associazioni", ha dichiarato Sala.

Inoltre, il Sindaco ha annunciato di voler sollecitare personalmente la Presidente del Consiglio affinché accolga le richieste delle associazioni, sia in qualità di primo cittadino di Milano che attraverso l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. "Le loro proposte possono fornire contributi preziosi", ha concluso Sala, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e inclusivo per affrontare questa delicata questione.

