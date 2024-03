Hamilton ci mette la faccia per Gaza e la Palestina: "Cessate il fuoco"

La Formula 1 torna in pista a Melbourne dopo una settimana di riposo. Verstappen ha ripreso da dove aveva lasciato in una stagione che al suo termine riserverà molti cambiamenti. La Ferrari riparte da Leclerc e Sainz, pronto a tornare dopo essere stato sotituito dall'ottimo Bearman in Arabia Saudita , in attesa che nel 2025 arrivi Lewis Hamilton a guidare la Rossa. E proprio in vista dello sbarco del circus in Australia, il pluricampione di F1 ha lanciato un appello nelle sue storie Instagram esprimendo la sua opinione su quanto sta accadendo in Palestina.

Hamilton: "Cessate il fuoco adesso"

Hamilton ha scritto: "Invio il mio amore e il mio sostegno a tutte le persone in Palestina che stanno trascorrendo questo periodo sacro affrontando pericolo, perdita e dolore. In un mese sacro per così tante persone nella regione, dobbiamo continuare a chiedere un cessate il fuoco permanente e la restituzione degli ostaggi in modo che le famiglie possano stare insieme ed essere libere dalla costante minaccia di distruzione e violenza. Cessate il fuoco adesso". Il campione ha condiviso anche due post, di Save the Children e del The Guardian, per raccontare il dramma palestinese e rafforzare il messaggio di pace che ha voluto diffondere in prima persona.