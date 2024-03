Horner studia un 2025...da Ferrari: Red Bull pronta a scaricare Verstappen

La Red Bull punta Alonso e Sainz

Secondo quanto riportato da F1 Insider, sarebbe proprio Horner a caldeggiare l'arrivo di Fernando Alonso, in scadenza con l'Aston Martin a fine stagione, per sostituire Perez. Verstappen, 'pupillo' di Marko, col quale è legato da un profondo legame di affetto, stima e fiducia, non vedrebbe di buon occhio l'arrivo dello spagnolo ex Ferrari che, con due titoli mondiali nel proprio palmares, vedrebbe come un compagno 'ingombrante'. Ma non è tutto, perché Horner avrebbe messo nel mirino anche Carlos Sainz, in uscita da Maranello per far posto ad Hamilton: "È un pilota disoccupato e molto veloce che oggi ha vinto, con un mercato interessante alle porte", le sue parole dopo la vittoria in Australia. Non sarebbe pertanto neppure da escludere una rinnovata coppia Alonso-Sainz, soprattutto nel caso in cui Horner venisse confermato nel suo ruolo apicale all'interno del team, con Verstappen che - a quel punto - potrebbe passare in Mercedes.