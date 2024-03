Sainz e la svista dopo il trionfo Ferrari: cosa non doveva fare e perché

MELBOURNE (AUSTRALIA) - È stato un weekend assolutamente pazzesco per Carlos Sainz. Messo alla porta dalla Ferrari per lasciare spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il pilota spagnolo, dopo essersi operato d'appendicite e aver saltato il GP in Arabia Saudita (sostituito dal 18enne britannico Oliver Bearman), è tornato in pista in tempi record ed è subito salito sul gradino più alto del podio in Australia. Grande gioia per il 29enne di Madrid che a Melbourne centra il terzo successo in Formula 1 (i primi due li aveva ottenuti a Silverstone nel 2022 e lo scorso anno a Singapore) e firma la doppietta Ferrari (secondo posto per Charles Leclerc, terzo Lando Norris).

Sainz: "L'appendicite, la vittoria Ferrari e come ho superato Verstappen" Sainz e quel gesto "illegale" dopo il GP in Australia Al termine della gara, Sainz non è riuscito a trattenere la felicità e una volta sceso dall'abitacolo ha gettato via i guanti prima di andare a festeggiare. Una donna gli è subito corsa dietro per invitarlo a raccoglierli e indossarli nuovamente. Quel gesto, seppur frutto di un momento di grande euforia, costituisce infatti un'infrazione alle regole imposte dalla FIA. Dopo ogni GP, infatti, sia le vetture che i piloti devono sottoporsi alla pesata e non possono scendere sotto i 795 kg. Per consentire ai piloti di scendere subito dalla macchina, le due pesate (vettura e pilota) vengono effettuate separatamente e poi i risultati sommati, in modo da essere sicuri che l'intero pacchetto non sia sotto il limite regolamentare. E così come le monoposto non possono essere toccate nel parco chiuso dopo l'arrivo, anche i piloti devono avere addosso tutto il proprio equipaggiamento.

Formula 1, cosa prevede il regolamento sul peso dei piloti Una regola introdotta nel 2019, proprio per evitare ogni sorta di vantaggio, impone inoltre ai singoli piloti di non scendere sotto gli 80 kg, compreso tutto ciò che hanno addosso. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere tale peso, il regolamento FIA prevede l'aggiunta di un peso extra sotto forma di zavorra nell'abitacolo della vettura per raggiungere gli 80 kg. Per fortuna nessun provvedimento per Sainz, ma il gesto istintivo in Australia non è passato inosservato.

