Non paga multe per 60mila euro, l'ufficio tributi gli toglie il Suv

Un cittadino fiorentino di sessant'anni, ha accumulato nientemeno che 175 multe non pagate . Nel corso degli anni, l'individuo si era completamente disinteressato di tutte le infrazioni commesse e dei conseguenti verbali, portando così le Forze dell'Ordine a prendere un drastico provvedimento.

Più di 100 multe non pagate: il mistero dell'auto a noleggio "fantasma"

Non le paghi? Ti confisco il Suv

Continuava a infrangere le regole, in una totale anarchia che, dopo anni, lo ha portato ad accumulare multe con importi esorbitanti. Le infrazioni variano dalla sosta in zone a traffico limitato o pedonali al transito nelle corsie riservate, dall'eccesso di velocità alla violazione delle norme sulla sosta, comportamenti che hanno portato ad un debito nei confronti del Comune di Firenze, raggiungendo un totale di quasi 30mila euro. A novembre del 2023 l'ufficio tributi, dopo aver tentato invano di riscuotere il dovuto, ha eseguito il pignoramento dell'auto dell'individuo, un Suv dal valore stimato di oltre 50mila euro. Magari la prossima volta ci penserà un po' di più prima di non pagare una multa!

La polizia gli riporta l'auto: automobilista scopre che era stata rubata

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella