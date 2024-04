Chiesa "scalda" i motori: parla delle sue auto preferite ma sul finale...

Domani alle 18 la Juve sarà impegnata in un derby infuocatissimo. I bianconeri, terzi in classifica, sono determinati a non lasciare nessun punto per strada, mentre il Torino al nono posto non si preclude di sognare e mira i posti "caldi" che consentono l'accesso in Europa. Tra un allenamento e l'altro in vista della stracittadina però, è giusto godersi un po' di relax e di divertimento: Federico Chiesa ha pubblicato sui social un video davvero divertente insieme alla sua ragazza in cui "classifica" le sue auto preferite.