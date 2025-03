“Ferrari incompetente, ci saranno conseguenze”: Ralf Schumacher all’attacco

Il weekend della Ferrari in Cina è stato una vera e propria altalena di emozioni. Prima la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint , poi la doppia squalifica a fine GP (la prima nella storia della Rossa) con il 5° posto di Leclerc e il 6° del campione britannico revocati per due errori tecnici sulle monoposto. Su quanto accaduto a Shanghai è intervenuto il Ralf Schumacher , ex pilota e fratello della leggenda del cavallino rampante Micheal.

"Incompetenza Ferrari"

L'ex Jordan, Williams e Toyota ha parlato a Sky Deutschland: “Ora non si lascerà nulla di intentato, anche perché questo avrà conseguenze grandi o piccole all’interno della squadra. Una cosa è sembrata chiara: sabato erano veloci, domenica erano lenti e sono stati squalificati. E avevano come obiettivo lottare per il mondiale: questo non va affatto bene”. Attacco duro di Schumacher che parlando di "incompetenza Ferrari" ha concluso: “Leclerc ha guidato per tutta la gara con 2 o 2,5 kg in meno. Se si parte dal presupposto che 10 kg significano circa tre decimi, bisogna fare un calcolo e capire quanto vantaggio c’è stato giro dopo giro. Hamilton? Dopo la Sprint si presume che l’ingegnere sappia cosa stia facendo, perché può vedere l’usura del fondo. E questo non può accadere”.