È una Ferrari alla ricerca del (tanto) tempo perduto

Le parole di Vasseur

«Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Leclerc ed Hamilton nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint» ha dichiarato il team principal Frederic Vasseur in avvicinamento all’appuntamento nipponico. Bisognerà prest are attenzione anche all’asfalto, rifatto per una parte significativa del circuito: dall’uscita dell’ultima chicane fino alla fine del primo settore. Si parla di una sezione rilevante perché comprende curve a media/alta velocità e anche a lunga percorrenza, come le prime due in fondo al rettilineo davanti ai box particolarmente stressanti per gli pneumatici. Pirelli per questo week end garantirà alle squadre le tre mescole più dure (C1, C2, C3). Vi è stato anche un adeguamento sulle prescrizioni relative alle pressioni minime di partenza: all’anteriore è stata abbassata di mezzo psi (da 25 a 24,5) e aumentata della stessa quantità sul posteriore (da 23 a 23,5). Vedremo se questi dati poi saranno modificati dopo le prime prove libere, come è già accaduto nei precedenti due round iridati, e soprattutto come la Rossa si adatterà.