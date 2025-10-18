Flop Bagnaia, il commento è durissimo: “Così è umiliante, chiedo scusa ai tifosi”

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Chiusa al penultimo posto la Sprint del GP d'Australia , a Phillip Island, Pecco Bagnaia non è riuscito a trattenere la delusione e la frustrazione e ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "È stato un momento difficile e complicato, che nessuno si aspettava. La gara di oggi è stata umiliante, girare due secondi più piano anche delle prove è difficile da accettare. Sappiamo tutti che nel momento in cui troviamo la quadra andiamo forte, come in Giappone dove poi abbiamo vinto. Il problema è trovarla. Ai tifosi chiedo scusa, perché non meritano risultati così ma sappiano che stiamo lavorando per tornare lì davanti".

La frustrazione di Pecco Bagnaia

Il pilota della Ducati non riesce a darsi pace: "È difficile da spiegare, abbiamo analizzato i dati ed è chiaro cosa accade sulla moto. Non è la prima volta che succede, è già accaduto in Indonesia, è strano perché in tutto il weekend riuscivo ad essere abbastanza veloce. Invece in qualifica ho faticato e in gara anche ho dovuto più volte chiudere il gas - ha aggiunto - Stiamo cercando di scovare i motivi, perché quando non sei tu a comandare ma sei passeggero di una moto in una pista così diventa difficile. Speriamo con il team di trovare una soluzione ad un problema che ci portiamo dall'inizio, perché nessuno vuole continuare così quest'anno e l'anno prossimo", .