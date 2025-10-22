Valentino Rossi tra MotoGp e Inter: "Bagnaia tornerà a vincere, Chivu lavoro egregio"

"Vincere la 8 Ore di Indianapolis è stato bellissimo. Sono tornato 10 anni dopo l'ultima gara di MotoGp lì, siamo stati competitivi, è stata una gara incredibile, ha iniziato a piovere fortissimo, è stata una grande emozione". Intervistato da Sky Sport, Valentino Rossi racconta la gioia condivisa con van der Linde e Weerts sul mitico tracciato dove già nel 2008 aveva festeggiato in sella alla Yamaha . "Era il 2008, era il primo anno che si correva lì, anche allora aveva iniziato a piovere fortissimo e riuscì a vincere dopo una lotta con Hayden", ricorda il Dottore che a 46 anni non ha voglia di andare in pensione. "Mi piace correre, mi dà gusto, è sempre stata la mia passione. Volevo nella mia testa, dopo la MotoGp, correre in macchina. Fisicamente è più facile per cui anche se sono più vecchio posso gareggiare a un buon livello. Cosa mi spinge ancora? La passione, il divertimento, il cercare di migliorarsi, l'adrenalina della gara: sono cose che quando ti ci abitui poi fatichi a farne a meno".

Il Mondiale di Bagnaia

Sul Motomondiale attuale, Rossi si concentra sulle prestazioni di Bagnaia: "Pecco negli ultimi tre anni ha sempre lottato per il Mondiale, ne ha vinti due e uno l'ha perso all'ultima gara. Ha dimostrato il suo valore, quest'anno è stato un po' in difficoltà ma cerchiamo di stargli vicino e aiutarlo al massimo per farlo tornare lì davanti, che è dove merita di stare. Per un insieme di cose non si è trovato benissimo con la versione nuova della Ducati, ha cominciato a fare un po' di fatica ed è stato affiancato da un compagno di squadra scomodo e veloce come Marquez. E' un momento difficile ma stiamo cercando di capire come risolvere le cose, ancora non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo capito cosa sta succedendo ma sono convinto che Pecco tornerà a lottare per vincere". Fra gli altri prodotti della Academy, sta facendo grandi cose Bezzecchi: "Ha avuto fin qui una stagione fantastica".

"Chivu sta facendo un lavoro egregio"

Poi chiude con la sua altra grande passione, l'Inter: "La scorsa stagione è stata positiva ma con un finale drammatico, abbiamo perso tutto quello per cui eravamo in corsa ed è andato via anche Inzaghi. Eravamo tutti preoccupati. Poi è arrivato Chivu, che è stato un giocatore fantastico: all'inizio è andata abbastanza bene e dopo qualche partita di rodaggio la squadra ha iniziato a girare. Sta facendo un lavoro egregio, possiamo fare bene anche quest'anno". E sulla prossima sfida con il Napoli: “Ci dobbiamo vendicare dall’anno scorso, perché ci hanno battuto. Sarebbe bello". vincere”.