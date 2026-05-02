Antonelli tra le McLaren, Leclerc ed Hamilton più indietro: le qualifiche sprint del Gp di Miami

Ferrari, solito problema

In casa Ferrari, che continua a perdere competitività nel momento topico delle qualifiche, Charles Leclerc, dopo aver primeggiato nelle prove libere, in SQ1 e SQ2, deve accontentarsi della seconda fila dopo una sbavatura in curva-11. Va peggio a Lewis Hamilton, settimo in griglia malgrado un bel primo settore. In terza fila Max Verstappen e George Russell, forse il più deluso della giornata con ben quattro decimi di ritardo da Antonelli, bella prestazione della Alpine (doppio SQ3). Nelle retrovie, prosegue il campionato disastroso dell’Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll che non fanno neanche registrare giri veloci. Partiranno mestamente dall’ultima fila, dietro alle Cadillac. Ecco la griglia completa:

1. Norris (McLaren) 1'27"869

2. Antonelli (Mercedes) 1'28"091

3. Piastri (McLaren) 1'28"108

4. Leclerc (Ferrari) 1'28"239

5. Verstappen (Red Bull) 1'28"461

6. Russell (Mercedes) 1'28"493

7. Hamilton (Ferrari) 1'28"618

8. Colapinto (Alpine) 1'29"320

9. Hadjar (Red Bull) 1'29"422

10. Gasly (Alpine) 1'29"474

11. Bortoleto (Audi) 1'29"994

12. Hülkenberg (Audi) 1'30"019

13. Bearman (Haas) 1'30"116

14. Albon (Williams) 1'30"216

15. Sainz (Williams) 1'30"224

16. Lindblad (Racing Bulls) 1'30"573

​17. Lawson (Racing Bulls) 1'31"043

18. Ocon (Haas) 1'31"245

19. Perez (Cadillac) 1'31"255

20. Bottas (Cadillac) 1'31"826

21. Alonso (Aston Martin) 1'41"311

22. Stroll (Aston Martin) —