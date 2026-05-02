Antonelli tra le McLaren, Leclerc ed Hamilton più indietro: le qualifiche sprint del Gp di Miami

Miami si conferma una pista quasi magica per la McLaren che in Florida cerca riscatto in questo avvio di stagione di Formula 1. Pole position nelle qualifiche sprint per il campione del mondo Lando Norris, l’unico a scendere sotto l’1:28 (1:27.869). Al suo fianco il leader attuale del campionato, Kimi Antonelli bravissimo a uscire dai box all’ultimo nell’SQ3 e a limitare dunque i danni nel confronto con il team papaya: il bolognese beffa infatti di 17 millesimi Oscar Piastri mettendo la sua Mercedes tra i due piloti McLaren.
Ferrari, solito problema
In casa Ferrari, che continua a perdere competitività nel momento topico delle qualifiche, Charles Leclerc, dopo aver primeggiato nelle prove libere, in SQ1 e SQ2, deve accontentarsi della seconda fila dopo una sbavatura in curva-11. Va peggio a Lewis Hamilton, settimo in griglia malgrado un bel primo settore. In terza fila Max Verstappen e George Russell, forse il più deluso della giornata con ben quattro decimi di ritardo da Antonelli, bella prestazione della Alpine (doppio SQ3). Nelle retrovie, prosegue il campionato disastroso dell’Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll che non fanno neanche registrare giri veloci. Partiranno mestamente dall’ultima fila, dietro alle Cadillac. Ecco la griglia completa:
1. Norris (McLaren) 1'27"869
2. Antonelli (Mercedes) 1'28"091
3. Piastri (McLaren) 1'28"108
4. Leclerc (Ferrari) 1'28"239
5. Verstappen (Red Bull) 1'28"461
6. Russell (Mercedes) 1'28"493
7. Hamilton (Ferrari) 1'28"618
8. Colapinto (Alpine) 1'29"320
9. Hadjar (Red Bull) 1'29"422
10. Gasly (Alpine) 1'29"474
11. Bortoleto (Audi) 1'29"994
12. Hülkenberg (Audi) 1'30"019
13. Bearman (Haas) 1'30"116
14. Albon (Williams) 1'30"216
15. Sainz (Williams) 1'30"224
16. Lindblad (Racing Bulls) 1'30"573
17. Lawson (Racing Bulls) 1'31"043
18. Ocon (Haas) 1'31"245
19. Perez (Cadillac) 1'31"255
20. Bottas (Cadillac) 1'31"826
21. Alonso (Aston Martin) 1'41"311
22. Stroll (Aston Martin) —