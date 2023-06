Giro Next Gen 2023, che furbata dei ciclisti! Si fanno trainare dalle auto

Nella terza tappa del Giro Next Gen 2023 si è verificato un episodio estremamente insolito. Tra le strade più impegnative, la scalata del Passo dello Stelvio è senza dubbio una delle più difficili e sembra che alcuni ciclisti abbiano trovato un modo furbo e ovviamente vietato per affrontarlo : si sono aggrappati alle moto e alle vetture dei team presenti lungo il percorso per farsi trainare.

Maxi squalifica

In seguito al fatto, che è stato immortalato dalle telecamere, la giuria è stata chiarissima: maxi squalifica per 31 corridori, mentre 4 direttori sportivi sono stati espulsi. Il comunicato ufficiale del provvedimento è arrivato nella tarda serata di ieri 14 giugno. Le persone coinvolte nella squalifica non sono ripartite da Cesano Maderno per la 5a frazione. Nonostante la brutta figura, la corsa ha comunque riservato sorprese, con ottimi segnali anche dai ciclisti italiani: Alessio Martinelli è stato il primo italiano ad attraversare il traguardo e giungere quarto a soli 30 secondi dal norvegese della Jumbo-Visma.

