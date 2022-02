Lamborghini, il furto è clamoroso: lascia la supercar al parcheggio e gli rubano ruote e freni!

I colleghi di Carscoops hanno reso noto che il proprietario della Spyder "spogliata" è Adnan Yassine, magnate libanese dell'informazione, proprietario di Arabica TV e della squadra di calcio libanese Bourj FC. Yassine doveva recarsi in un dealer Lamborghini per effetuare alcuni interventi di manutenzione: ma sceso al parcheggio, ha trovato la sua Huracán rossa priva delle ruote e delle pinze freno anteriore. I danni ammontano a circa 40.000 euro. La beffa, per Yassine, è che la Spyder era coperta da un'assicurazione stipulata in Libano sul valore totale, una polizza che per le leggi greche copre solo un terzo dei danni arrecati dal furto: in pratica, la cifra da rimborsare sarà soltanto parziale.

Tutta la rabbia del proprietario

Sempre grazie a Carscoops, siamo in grado di riferire le parole e lo stato d'animo del proprietario della Huracán: "Sono molto arrabbiato per quanto accaduto. Ho trascorso oltre tre ore con la polizia raccontando quello che ho appreso quando stavo per utilizzare la mia auto, ma alla fine ho scoperto che non avrebbero potuto fare nulla per me. Non sono l'unico purtroppo a essere stato preso di mira da questo tipo di crimini. Molti dei miei amici sono vittime di furti, che si tratti della loro casa e della loro auto, o di borse e altri piccoli oggetti".

(Foto: Chris Halas)