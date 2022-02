Georgina Rodriguez sotto accusa: "Perché è un cattivo esempio"

È polemica per Soy Georgina, il documentario Netflix che racconta la vita quotidiana della compagna di Cristiano Ronaldo. La modella e influencer 27enne è finita sotto accusa per alcune scene che la vedono in auto senza la cintura di sicurezza. Anche i figli della modella e influencer non la indossano così come nelle immagini si vedono che i seggiolini per i più piccoli non sono sistemati adeguatemente. In una scena, invece, c'è CR7 che l'allaccia in maniera sbagliata per non far suonare l'allarme. RiveKids, marchio spagnolo specializzato nella sicurezza stradale, ha condotto un'indagine approfondita sulla serie e ha individuato diverse frazioni compiute dalla modella e influencer, che ha così dato un cattivo esempio ai suoi fan.