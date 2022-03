Draghi, sabato sera di apprensione: incidente in moto per il fratello Marcello

Un weekend vissuto con preoccupazione quello appena vissuto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi . Sabato sera a Roma suo fratello Marcello ha avuto un incidente in moto nel quartiere romano Flaminio . Immediatamente portato in codice rosso al Policlinico Umberto I, ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Tanto spavento

Marcello Draghi era a bordo della sua Sh 150 quando si è scontrato con una Skoda intorno alle ore 21, mentre viaggiava da viale Tiziano in direzione Piazzale Manila. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, ma l’impatto è stato davvero forte, tanto che l’uomo non è più riuscito ad alzarsi fino all’arrivo dell’ambulanza, rimanendo seduto sull’asfalto con un forte dolore alla gamba. Fortunatamente per il fratello del Presidente del Consiglio si tratta solamente di una frattura, problema che lo terrà nella sua stanza del Policlinico Umberto I per altri 20 giorni. Intanto, la Polizia Locale del gruppo Parioli sta portando avanti tutte le indagini per capire come possa essere avvenuto il sinistro, che poteva avere sicuramente risvolti ben peggiori.

