Fontana, Gios: "Le sue accuse hanno distrutto il clima della squadra"

Non parla con la Fontana da ottobre

"Per noi la questione era chiusa. E dopo tre anni Arianna è andata in Ungheria, è tornata e si è allenata negli ultimi sei mesi con questi ragazzi. Questa sua uscita ha distrutto il clima all'interno della squadra. Arianna non saluta i ragazzi, si è allenata con le squadre straniere. Lei è una campionessa straordinaria, vorrei che fosse anche una leader. Durante un'Olimpiade non si fa una dichiarazione del genere. Queste rotture sono negative", ha proseguito Gios. Il presidente di Federghiaccio ha accompagnato la quadra maschile del bronzo in conferenza stampa, ma non la Fontana con cui non parla dal 12 ottobre 2021.