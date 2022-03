Paralimpiadi, sci nordico: bronzo per Romele, è la 5ª medaglia azzurra

ROMA - Nel penultimo giorno delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022 è arrivata la quinta medaglia per l' Italia , che così permette agli azzurri di eguagliare lo stesso numero di podi conquistati nell'edizione di Pyeongchang . Giuseppe Romele ha conquistato una storica medaglia di bronzo nella Middle distance di categoria sitting, la prima per la disciplina del nordico .

"Sono soddisfatto"

Queste le sue dichiarazioni: "Sono soddisfatto di quello che è arrivato oggi, qualcosa bisognava portare a casa perché ho lavorato molto ed era impossibile non arrivasse nulla. Essere arrivato qui ed essere sminuito dai cinesi non mi è piaciuto - confessa il lombardo - Avevo perso le speranze di una medaglia ma oggi ho tirato fuori tutto, anche quello che non avevo. Sono partito e ho detto: 'vada come vada'"