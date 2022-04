Milano-Cortina 2026, Malagò sicuro: "Vogliamo ripagare fiducia"

ROMA - Intervenuto al Congresso 'Future Respect', il presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare delle Olimpiadi invernali 2026 in programma a Milano e a Cortina d'Ampezzo: "Per l'assegnazione dei Giochi invernali 2026 avevamo la Svezia come antagonista, Stoccolma in particolare, che sul tema ambiente e sostenibilità è ai primi posti al mondo, noi abbiamo presentato questo dossier e vinto, ora vogliamo ripagare ampiamente la fiducia dimostrataci". Continua così Malagò: "Io credo che il nostro paese, pur essendo malato di burocrazia, stia facendo moltissimo in tema di sostenibilità e c'è attenzione verso le nuove generazioni che sono più preparate, esigenti e attente. Ci stanno dando dei segnali e vanno colti. Lo sport è portabandiera di tutto questo".