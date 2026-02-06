Olimpiadi, tutto sulla cerimonia d'apertura e chi ci sarà: l’Italia scalda il mondo con i Giochi dell’armonia

MILANO - Gli occhi del mondo saranno tutti lì, sull’ellisse in mezzo al campo che sarà centro di gravità dello show pensato (insieme a Maria Laura Iascone) da Marco Balich che a Milano aveva già firmato “l’Albero della Vita”, iconico simbolo di Expo 2015. Per San Siro hanno ideato un bellissimo funerale (l’impianto - che il 19 settembre compirà cent’anni - è destinato a lasciar posto alla nuova arena voluta dalle proprietà americane di Inter e Milan). Ad ammirarlo, oltre ai 60mila spettatori presenti e ai 50 capi di Stato attesi in tribun a, secondo le stime ci saranno due miliardi e mezzo di telespettatori. Sarà una cerimonia unica nel suo genere perché un filo tricolore dovrà unire il capoluogo lombardo con Cortina (piazza Dibona), Predazzo (sotto i trampolini) e Livigno (allo Snowpark) gli altri luoghi simbolo di queste Olimpiadi spalmate tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige (i bracieri si accenderanno all’Arco della Pace - sarà un sole ispirato ai disegni di Leonardo - e a Cortina). Non a caso il tema portante sarà quello dell’armonia (sei i maxischermi per favorire la interconnessione tra le diverse località olimpiche).

Artisti, atleti e ospiti illustri alla cerimonia di Milano Cortina 2026

Il primo momento clou, dopo l’entree sulle note del “Va pensiero” (con tanto di remix di Raffaella Carrà per unire le generazioni), avrà il volto di Mariah Carey popstar internazionale che canterà (in italiano) “Nel blu dipinto di blu”. L’Inno di Mameli sarà invece affidato a Laura Pasini. Gli atleti sfileranno sotto ai cinque cerchi illuminati d’oro con i nomi delle Nazioni - dopo la Grecia - in rigoroso ordine alfabetico (l’Albania avrà come portabandiera Lara Colturi, figlia della nostra Daniela Ceccarelli oro a Salt Lake City 2002) fino all’Italia padrona di casa guidata da Arianna Fontana e Chicco Pellegrino (a Cortina ci saranno Federica Brignone e Amos Mosaner). La delegazione più numerosa sarà invece quella degli Stati Uniti (presenti a Milano Cortina con 233 atleti) che a San Siro verrà applaudita dal vicepresidente J.D. Vance (che ieri, appena atterrato a Malpensa, si è recato a Rho per la partita di hockey femminile) e dal segretario di Stato Marco Rubio. Protagonisti nel filo narrante della cerimonia gli attori Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, la mezzosoprano Cecilia Bartoli, il pianista Lang Lang ma alcune sorprese sono attese: tra queste si sussurra un filmato dove il presidente Mattarella compare su un iconico tram della vecchia Milano: toccherà al capo dello Stato pronunciare il discorso che darà il via ai Giochi Olimpici invernali, per la terza volta nel nostro paese dopo quelli a Cortina 1956 e Torino 2006.

Accensione del braciere e numeri dello spettacolo olimpico

Altrettanto iconico sarà il momento dell’accensione del braciere: nella perla delle Dolomiti il compito spetterà a Deborah Compagnoni mentre per quanto riguarda l’ultimo tratto di Corso Sempione a Milano aleggia ancora un po’ di mistero ma tutti i rumors portano ad Alberto Tomba. Jannik Sinner - in città insieme a Bebe Vio per un’iniziativa sempre legata ai Giochi - giurano dal suo entourage, non ci sarà (conviene fidarsi?). A San Siro dovrebbero invece comparire Franco Baresi e Beppe Bergomi, tra i calciatori più amati nella storia di Milan e Inter. A Cortina invece avrà un ruolo nella cerimonia pure il piccolo Riccardo, il bambino nei giorni scorsi lasciato a piedi perché non aveva i soldi per pagare il costo del biglietto, quadruplicato a causa dei Giochi. Prima del gran finale dovrebbe comparire un messaggio ecumenico di speranza ("Sogniamo tutti insieme, uniti per la pace") quindi l’apoteosi con “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini interpretata da Andrea Bocelli e Ghali accompagnato da un coro di voci bianche. Postilla sui i numeri: saranno coinvolti 1.350 performer tra volontari e un un cast proveniente da 27 Paesi diversi, di età compresa tra i 10 e i 70 anni. Per le colonne sonore dell’evento sono stati impiegati circa 500 musicisti, mentre sul palco verranno indossati 1.400 costumi differenti. In totale, lo spettacolo prevede l’utilizzo di mille oggetti di scena.