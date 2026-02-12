Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Nuovo appuntamento olimpico con altri nove allori a disposizione per l'Italia di aumentare il proprio bottino nel medagliere. La doppietta d'oro nello slittino ha fatto fare un bello scatto al team azzurro che oggi avrà gli occhi puntati sui grandi appuntamenti. A partire dal SuperG femminile con Goggia, Brignone e Pirovano e nuovamente lo slittino con la staffetta. Torneranno in pista anche i già medagliati del pattinaggio da Lollobrigida sui 5000 metri nello speed skating e Fontana, Betti e Sighel nello short track. E poi Snowboardcross, Skeleton e il debutto nel Curling femminile.