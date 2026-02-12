Tuttosport.com
Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ecco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere
5 min

Nuovo appuntamento olimpico con altri nove allori a disposizione per l'Italia di aumentare il proprio bottino nel medagliere. La doppietta d'oro nello slittino ha fatto fare un bello scatto al team azzurro che oggi avrà gli occhi puntati sui grandi appuntamenti. A partire dal SuperG femminile con Goggia, Brignone e Pirovano e nuovamente lo slittino con la staffetta. Torneranno in pista anche i già medagliati del pattinaggio da Lollobrigida sui 5000 metri nello speed skating e Fontana, Betti e Sighel nello short track. E poi Snowboardcross, Skeleton e il debutto nel Curling femminile.

Dove seguire le Olimpiadi

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Il medagliere di Milano-Cortina

Il programma del 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1 

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2 

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2 

11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia 

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1 

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2 

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia 

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro 

15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1 

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada 

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1 

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1 

20.15  SHORT TRACK – 500 metri femminile, quarti di finale 

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.29  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, quarti di finale 

20.58  SHORT TRACK – 500 metri femminile, semifinali 

21.05  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, semifinali 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca 

21.26  SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale B 

21.31  SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale A 

21.37  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale B 

21.43  SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale A

 

 

Gli italiani in gara

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2: Patrick Baumgartner

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile: Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre: Italia (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner,  Voetter/Oberhofer) – Diretta tv su Rai2

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

20.15  SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale: Arianna Fontana, Chiara Betti

20.28  SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale: Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.07  SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.31  SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.36  SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.43  SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.48  SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

 

 

 

 

