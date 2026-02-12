Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Nuovo appuntamento olimpico con altri nove allori a disposizione per l'Italia di aumentare il proprio bottino nel medagliere. La doppietta d'oro nello slittino ha fatto fare un bello scatto al team azzurro che oggi avrà gli occhi puntati sui grandi appuntamenti. A partire dal SuperG femminile con Goggia, Brignone e Pirovano e nuovamente lo slittino con la staffetta. Torneranno in pista anche i già medagliati del pattinaggio da Lollobrigida sui 5000 metri nello speed skating e Fontana, Betti e Sighel nello short track. E poi Snowboardcross, Skeleton e il debutto nel Curling femminile.
Dove seguire le Olimpiadi
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Il medagliere di Milano-Cortina
Il programma del 12 febbraio
09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca
09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1
10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche
11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1
12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1
12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2
13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile
13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale
14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali
14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1
16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminile
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1
18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1
20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminile, quarti di finale
20.28 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.29 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, quarti di finale
20.58 SHORT TRACK – 500 metri femminile, semifinali
21.05 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, semifinali
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21.26 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale B
21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminile, finale A
21.37 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale B
21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, finale A
Gli italiani in gara
09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera
09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano
12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2: Patrick Baumgartner
13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile: Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella
13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin
15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2: Giada Andreutti, Simona De Silvestro
16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili: Francesca Lollobrigida
17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer
18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre: Italia (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Voetter/Oberhofer) – Diretta tv su Rai2
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud
20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale: Arianna Fontana, Chiara Betti
20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale: Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini
21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti
21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini
21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti
21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti
21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini
21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini
