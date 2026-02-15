Vittozzi brilla d’oro a Milano-Cortina: prima nel biathlon! Olimpiadi da record per l’Italia

Ancora una domenica bestiale per l'Italia a Milano-Cortina! Dopo il secondo oro dell'immensa Federica Brignone nel gigante, Lisa Vittozzi porta il tricolore sul primo gradino del podio nell'inseguimento biathlon femminile: un trionfo conquistato grazie al tempo di 30:11.8 e zero errori al tiro. Alle sue spalle, la norvegese Maren Kirkeeide (+28.8) e la finlandese Suvi Minkkinen (+34.3). Si piazza invece al 9º posto l'altra azzurra in gara Dorothea Wierer (+1:30.3), reduce da una grande rimonta con un solo errore al poligono. Con 8 ori e 22 medaglie, per l'Italia è la migliore olimpiade invernale della storia. Queste le parole di Vittozzi, già argento nella staffetta mista: "Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. E' un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore. Questa medaglia la cercavo veramente da tanto. Non pensavo di arrivare all'oro perché il livello delle concorrenti era davvero alto. Ho fatto una prestazione al poligono. Ero molto tranquilla al poligono. Dopo la gara di ieri non ero molto soddisfatta, nel senso che 40 secondi sono tanti da recuperare, ma ho cercato di fare la mia gara. Sapevo che le altre erano veloci sugli gli sci, ma ho cercato comunque di fare una gara di testa. L'esperienza ha fatto la sua parte oggi".