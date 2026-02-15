Tuttosport.com
Vittozzi brilla d’oro a Milano-Cortina: prima nel biathlon! Olimpiadi da record per l’Italia

La biatleta azzurra conquista il primo gradino del podio nell'inseguimento femminile. Grande rimonta di Wierer, che chiude 9ª
3 min
vittozziBiathlonOlimpiadi Milano Cortina
Vittozzi brilla d’oro a Milano-Cortina: prima nel biathlon! Olimpiadi da record per l’Italia© Getty Images

Ancora una domenica bestiale per l'Italia a Milano-Cortina! Dopo il secondo oro dell'immensa Federica Brignone nel gigante, Lisa Vittozzi porta il tricolore sul primo gradino del podio nell'inseguimento biathlon femminile: un trionfo conquistato grazie al tempo di 30:11.8 e zero errori al tiro. Alle sue spalle, la norvegese Maren Kirkeeide (+28.8) e la finlandese Suvi Minkkinen (+34.3). Si piazza invece al 9º posto l'altra azzurra in gara Dorothea Wierer (+1:30.3), reduce da una grande rimonta con un solo errore al poligono. Con 8 ori e 22 medaglie, per l'Italia è la migliore olimpiade invernale della storia. Queste le parole di Vittozzi, già argento nella staffetta mista: "Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. E' un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore. Questa medaglia la cercavo veramente da tanto. Non pensavo di arrivare all'oro perché il livello delle concorrenti era davvero alto. Ho fatto una prestazione al poligono. Ero molto tranquilla al poligono. Dopo la gara di ieri non ero molto soddisfatta, nel senso che 40 secondi sono tanti da recuperare, ma ho cercato di fare la mia gara. Sapevo che le altre erano veloci sugli gli sci, ma ho cercato comunque di fare una gara di testa. L'esperienza ha fatto la sua parte oggi".

Il medagliere olimpico di Vittozzi

Il trionfo di Milano-Cortina vale inoltre la terza medaglia olimpica di Vittozzi:

  • Milano Cortina 2026: 1 oro, 10 km inseguimento 
  • Milano Cortina 2026: 1 argento, staffetta mista
  • Pyeongchang 2018: 1 bronzo, staffetta mista

Inseguimento biathlon: la classifica finale

  • 1. Lisa Vittozzi, Italia (30:11.8)
  • 2. Maren Kirkeeide, Norvegia (+28.8)
  • 3. Suvi Minkkinen, Finlandia (+34.3)
  • 4. Lou Jeanmonnot, Francia (+49.4)
  • 5. Oceane Michelon, Francia (+57.1)
  • 6. Franziska Preuss, Germania (+1:08.0)
  • 7. Lora Hristova, Bulgaria (+1:12.2)
  • 8. Hanna Oeberg, Svezia (+1:19.7)
  • 9 Dorothea Wierer, Italia (+1:30.3)
  • 10 Linn Gestblom, Svezia (+1:35.4)

