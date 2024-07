Olimpiadi oggi live: Fate azzurre d'argento, Jacobs già a Parigi

Ginnastica artistica, le Fate azzurre vanno a medaglia!

Dopo la grande esecuzione a corpo libero di Angela Andreoli, le Fate azzurre possono gioire: è una storica medaglia d'argento.

Volley, Italia matematicamente qualificata ai quarti di finale

L'Italvolley, da questa sera, è aritmeticamente qualificata per i quarti di finale dei Giochi Olimpici 2024. Dopo le due nette vittorie, ottenute contro Brasile ed Egitto, il passaggio alla fase successiva era ormai una formalità, e la certezza è arrivata in serata con la vittoria della Slovenia sulla Serbia 3-0. In virtù di questo risultato, infatti, gli azzurri (2 vittorie e 6 punti) anche nel peggior caso possibile, ovvero classificandosi terzi nella pool B, non potranno essere superati dalla terza classificata della pool A. Ai quarti di finale, infatti, accedono le prime e le seconde classificate di ogni girone, oltre alle due migliori terze.

Scherma, Abodi: "Giuste le parole di Macchi, le sottoscrivo"

"Macchi? Pippo ha espresso le parole giuste, non ha sbagliato neanche una virgola, quindi sottoscrivo pienamente la sua dichiarazione lunga accorata, profonda, sensibile, a testimonianza di un uomo che è sceso dalla pedana con tutti i suoi sentimenti ma con un grande senso dell’onore". Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, ospite a Casa Italia, commentando le parole dello schermidore azzurro dopo la sconfitta nella finale del fioretto maschile ai Giochi di Parigi 2024. "Se hanno fatto bene la Federazione italiana scherma e il Coni a farsi sentire con una lettera formale di protesta al Cio? Io credo che se la forma è quella giusta, fare dei rilievi non è un sacrilegio, l’importante è mantenere tutto con un linguaggio adeguato. Immagino sia stata una protesta ferma ma nel rispetto delle regole dello sport", ha aggiunto.

Ginnastica artistica, dopo la terza rotazione l'Italia si conferma

Ottima la terza rotazione per le Fate azzurre, ora seconde con 125.529. Primi gli Stati Uniti con 129.131 e terza la Gran Bretagna con 124.164

Ginnastica artistica, a metà gara Italia seconda

A metà della gara le Fate azzurre sono al secondo posto, davanti alla Cina e dietro ai favoritissimi Stati Uniti.

Ginnastica artistica, D'Amato quasi perfetta

Ottima Alice D'Amato che chiude l'esercizio alle parallele senza penalità e con un grandissimo 14.633. La Cina, invece, perde punti importanti: solo 12.300 per Zhou Yaqin. 14.266 per la nostra Elisa Iorio.

Ginnastica artistica, la classifica dopo il primo attrezzo

Stati Uniti 44.100

Cina 42.666

ITALIA 41.665

Canada 41.433

Brasile 41.199

Romania 40.599

Ginnastica artistica, al comando nel volteggio c'è Biles

Nel volteggio comanda la statunitense Simone Biles con 14.900, terza la nostra Manila Esposito con 14.166

Ginnastica artistica, Fate azzurre abbinati agli Stati Uniti

Ottimo inizio per le Fate con Manila Esposito che esegue un grandissimo avvitamento da 14.166. Dopo di lei Alice D'Amato che, con qualche piccola sbavatura nel volteggio ottiene un 13.933. Simone Biles, per gli Stati Uniti, segna un 14.900.

Canoa slalom K1 maschile, De Gennaro in semifinale

Dopo le prime due manche, Giovanni De Gennaro ha centrato la semifinale del k1 maschile della canoa slalom dei Giochi di Parigi 2024. L'azzurro ha chiuso le batterie al terzo posto, con 85.34.

Judo maschile, niente bronzo per Esposito

Antonio Esposito è stato sconfitto nella finale per il bronzo categoria 81 kg nel torneo di judo dei Giochi di Parigi. L'azzurro è stata battuto per ippon dal tagiko Makhmadbekov. E' il terzo quarto posto della squadra azzurra di judo a questi Giochi.