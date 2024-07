Paltrinieri-Fiamingo, record d'amore olimpico: due medaglie in un quarto d'ora

Paltrinieri e Rossella Fiamingo: l'amore alle Olimpiadi 2024

"Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora", ha scherzato Paltrinieri, mentre Fiamingo, esultante per la vittoria del suo compagno, ha dichiarato: "Terzo oro per l'Italia e un bronzo per Greg, sono superfelice". La loro storia d'amore, nata a Tokyo e cresciuta tra successi e momenti di condivisione, ha visto un nuovo traguardo a Parigi con medaglie che segnano la loro carriera. Paltrinieri ha raggiunto un record importante diventando il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia in tre edizioni consecutive delle Olimpiadi, mentre la spadista ha vinto il suo primo oro olimpico, che si aggiunge l'argento individuale di Rio 2016 ed il bronzo a squadre di Tokyo 2021. Dopo le cerimonie di premiazione, i due atleti si sono ritrovati al Villaggio olimpico, scattando un selfie e celebrando il loro amore e successi con un post, dove si legge: "Two is megl che one".