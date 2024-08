Ceccon, la rivelazione: "Ecco perché ho dormito nel parco sull'erba"

Olimpiadi, senza aria condizionata e gare nella Senna: i pericoli per la salute

Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l'importanza dell'aria condizionata per la salute e le prestazioni degli atleti, definendola una necessità in tempi di cambiamento climatico e ondate di calore. Ricciardi ha criticato duramente gli organizzatori per non aver previsto un impianto di condizionamento, evidenziando come la Francia avrebbe dovuto imparare dall'ondata di calore del 2003, che causò molte vittime. Ad aggiungersi al coro di critiche anche l'infettivologo Matteo Bassetti, definendo l'immagine di Ceccon addormentato nel parco "triste" e una pessima pubblicità per le Olimpiadi. Ha osservato che molti atleti si sono lamentati delle condizioni del Villaggio Olimpico, inclusi problemi con i trasporti, il caldo e il cibo inadeguato. Bassetti ha inoltre criticato la decisione di far gareggiare gli atleti nelle acque inquinate della Senna, mettendo in dubbio la sicurezza e l'adeguatezza delle scelte organizzative: "Credo che l'errore più grave sia stato aver permesso agli atleti di nuotare nelle acque inquinate della Senna. Mi stupisco sempre di più di come sia stato possibile, di come si sia potuto in questi anni (di preparazione ai Giochi di Parigi, ndr) non aver pensato di far nuotare questi atleti da qualche altra parte, in un luogo più sicuro".