Nel big match di A2 Grottazzolina supera la Tinet

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Vittoria di platino per la Yuasa Battery Grottazzolina nel big match della 6a giornata, giocato stasera in anticipo. La squadra di Ortenzi ha superato in quattro set la Tinet Prata di Pordenone, che la inseguiva in classifica ad un punto, infliggendole la prima sconfitta della stagione. La vittoria 3-1 (20-25, 25-18, 25-21, 25-13) è arrivata in rimonta, dopo che gli uomini di Boninfante avevano saputo vincere il primo set. La maggior caratura tecnica dei marchigiani è emersa a partire dal secondo parziale e per il resto della partita non c'è stata storia. Una prova di forza per la capolista che si è presa di forza la leadership del campionato e a questo punto sarà difficile strappagliela anche se il campionato è ancora lungo.

La Tinet Prata non vuole fare la vittima sacrificale e sfodera forse il miglior set stagionale. Muro imperioso, varietà d’attacco ed una grande gestione del gioco da parte di Alberini. Subito si vede un gran bel gioco con pochissimi errori. Nonostante l’importanza della posta in palio non pare esserci tensione e si vedono belle giocate. L’equilibrio, come si immaginava, la fa da padrone con un massimo vantaggio di +2. Il primo vantaggio Tinet arriva dopo un murone di Scopelliti sullo spauracchio Breuning: 9-10. La Tinet gioca con intelligenza, sfruttando muro e copertura e finalizzando con tutti i propri attaccanti. Il mani fuori ottenuto da Luccon fa andare Prata a +3: 10-13. Gran lavoro a muro sul danese che subisce un paio di muri, di Terpin e Katalan. La reazione marchigiana arriva sul turno di servizio di Breuning che fa rientrare i suoi. Terpin suona la carica dalla linea dei 9 metri piazzando un clamoroso ace. Il muro, in questo caso quelli di Scopelliti su Mattei e Breuning, da ai ragazzi di Boninfante il massimo vantaggio: 15-21. L’errore in battuta di Fedrizzi manda i gialloblù al set point sul 19-24. La chiude Lucconi: 20-25.

Il secondo set non trova padroni e si procede a braccetto. Un attimo di paura per Carlo De Angelis che sul 10-9 si schianta sui led di bordo campo in un prodigioso tentativo di difesa. Ma l’inossidabile libero gialloblù rientra in campo e si può riprendere. Grottazzolina fa vedere perché è una grande squadra, Fedrizzi si porta la squadra sulle spalle e Dante Boninfante stoppa tutto sul 16-13. I padroni di casa arrivano nella fase calda del set con un bottino di cinque punti: 21-16. Ace di Mattei e questa volta il set point è per i marchigiani. Errore in attacco di Lucconi, certificato dal videocheck e il punteggio si porta sull’1-1: 25-18.

Grottazzolina che sfrutta l’abbrivio del set vinto rientrando in campo ed imponendo subito un mortifero 4-0. Piano piano i Passerotti si riorganizzano e si rifanno sotto. Il diagonale stretto di Lucconi dopo un’azione fatta di tante coperture certifica il pareggio a quota 6. De Angelis è un’aspirapolvere e Petras ringrazia, mettendo la freccia e sorpassando. Doppio break dopo un colpo furbo di Terpin. Grotta però si affida a Breuning che mette due lungolinea consecutivi: 18-17. Muro di Fedrizzi e la Yuasa prende il largo: 21-18. Grottazzolina vola sulle ali dell’entusiasmo: 23-18. Canella mette a terra il primo tempo del set point: 24-20. La chiude Breuning: 25-21.

Nel quarto parziale Fedrizzi da gas anche dalla linea del servizio mettendo due ace: 3-1. Sempre dalla battuta arriva il contro break pratense. E’ Alberini a portare i suoi avanti: 4-5. I gialloblù vanno in difficoltà nella costruzione del gioco e i padroni di casa scattano: 9-5. Alla Yuasa riesce tutto, mentre Prata va in difficoltà. Boninfante cerca risorse dalla panchina facendo entrare Pegoraro e Iannaccone. Il laziale mette subito a terra due palloni, ma si è sul 15-9. Lo staff tecnico Tinet mette dentro anche Truocchio e Bellanova. Il sipario scende con un impietoso 25-13 e la capolista porta a casa i tre punti.

IL TABELLINO-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – TINET PRATA 3-1 (20-25, 25-18, 25-21 25-13)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 9, Mattei 12, Breuning 23 , Bellomo, Mitkov, A.Romiti, Fedrizzi 16, Marchiani 2, R. Romiti (L), Marchisio, Cattaneo 12. All: Ortenzi

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 2, Alberini 2, Aiello (L), Lucconi 18, Scopelliti 9 , De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 14, Petras 11, Iannaccone 2, Truocchio 1. All: Boninfante

Arbitri: Toni, Marotta