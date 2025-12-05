La capolista Ravenna a Siena, Brescia-Aversa la sfida più incerta

Prima delle sfide, come disposto dalla Federazione Italiana, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex tennista Nicola Pietrangeli, scomparso all’età di 92 anni.

Tre gli appuntamenti domenicali alle 16.00. Reduci dalla sconfitta al tie-break nelle Marche, i giganti di Emma Villas Codyeco Lupi Siena cercano riscatto in casa contro Consar Ravenna, locomotiva della classifica. Spareggio tra due dirimpettaie a 17 punti, Gruppo Consoli Sferc Brescia e Virtus Aversa, sfida chiave nella parte bassa del tabellone tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ed Essence Hotels Fano, con i veneti a -2 dagli ospiti in graduatoria. Quattro gli incontri in calendario alle 18.00. Dopo la sconfitta esterna nel derby campano, Romeo Sorrento cerca punti in casa contro il fanalino di coda Campi Reali Cantù. L’unica formazione a vincere in trasferta nel turno infrasettimanale, la Sviluppo Sud Catania, ospita la Tinet Prata di Pordenone, seconda in classifica. Con soli tre punti di vantaggio sulla coda e agganciata da Porto Viro, Prisma Taranto La Cascina Taranto ospita Banca Macerata Fisiomed MC, rinfrancata dal tie-break vincente contro Siena. Caduta a Fano in quattro set, Abba Pineto vuole rifarsi tra le mura amiche, ma in Abruzzo arriva una Rinascita Lagonegro carica dopo il 3-0 contro Taranto.

TUTTE LE SFIDE-

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Consar Ravenna

Situazione di perfetta parità con quattro successi a testa nei precedenti faccia a faccia tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Consar Ravenna. Il Club toscano, caduto al tie-break mercoledì a Macerata, cerca l’exploit interno contro la prima della classe, vittoriosa in casa su Brescia nella sfida per la leadership e pronta a sfidare gli ex Felipe Benavidez (8 punti ai 100 stagionali) e Victorio Ceban. Tra i padroni di casa Gabriele Nelli e Luigi Randazzo sono rispettivamente a 4 punti dai 2.000 e a 32 punti dai 3.000 in carriera. Tra gli ospiti Samuil Ivanov Valchinov è a 8 punti dai 500 in Serie A2, mentre Andrea Canella è a 10 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Consar Ravenna, 4 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Felipe Benavidez a Ravenna nel 2023/24; Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23

Riccardo Goi (Consar Ravenna)- « Non facciamoci distrarre troppo dalla classifica e dalla serie di vittorie. Il successo con Brescia ci fa ovviamente piacere ma non è decisivo in alcun modo per il prosieguo del campionato. Ci siamo dati un obiettivo parziale: arrivare alla fine del girone d'andata con un determinato numero di punti e ci stiamo riuscendo. Penso che stiamo facendo un grande lavoro ma questo campionato non ti permette di guardarsi troppo allo specchio. Adesso ci aspetta un'altra partita difficile, contro un Siena che è squadra molto importante, un avversario di valore e di qualità. Dovremo scendere in campo ben focalizzati e con il giusto atteggiamento perchè Siena sa giocare una buona pallavolo ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Virtus Aversa

Dopo l’arretramento al terzo posto della classifica come diretta conseguenza dello stop nello scontro per il vertice a Ravenna, Gruppo Consoli Sferc Brescia è a caccia di un immediato riscatto, ma in Lombardia si presenta Virtus Aversa, che ha vinto i 4 precedenti e viene dal buon 3-1 nel derby con Sorrento. L’unico ex è Salvatore Rossini. Tra i padroni di casa Alessandro Tondo è a 12 punti dai 2.000 e a 3 muri dai 400 in Regular Season, Oreste Cavuto è a 27 punti dai 2.000 in carriera. Tra gli ospiti Nicola Tiozzo è alla partita n. 300 nella categoria, Alessio Tallone cerca il muro n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Virtus Aversa)

EX: Salvatore Rossini a Aversa nel 2023/24, 2024/25

Salvatore Rossini (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « C’è tanta voglia di riscatto in noi perché nelle ultime giornate abbiamo avuto delle opportunità che non siamo riusciti a cogliere. E l’opportunità sta anche nel saper mettere a frutto determinate situazioni per fare in modo che non accadano più. Possiamo imparare ad avere quel dente avvelenato che serve per vincere le partite e la prossima con Aversa sarà un altro banco di prova interessante in questo senso. Affrontiamo una squadra coriacea, con il carattere che il suo palleggiatore le imprime e con cui Brescia ha sempre avuto scontri sportivamente durissimi. Sarà emozionante per me affrontarli al San Filippo: la Virtus è una società ambiziosa che mira al grande salto e sono felice di poter giocare match come questi ».

Gianluca Graziosi (Allenatore Virtus Aversa)- « I ragazzi mi hanno dato una bella risposta nel derby con Sorrento. Il gruppo è solido, gli atleti stanno bene tecnicamente e fisicamente. Io sono entrato in punta di piedi, non dovevo stravolgere nulla perché ereditavo una situazione ottimale. Per la gara con Brescia non c’è stato molto tempo per lavorare, ho inserito solo alcune mie idee e proveremo, con il lavoro quotidiano, a ottenere il massimo possibile. In terra lombarda sarà una gara totalmente diversa rispetto al derby. Per fare risultato lì bisogna giocare bene. Con Sorrento è stata una partita nervosa, da derby, non bellissima. Per vincere a Brescia serve ben altro ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Essence Hotels Fano

Tre punti in palio per risalire la china nel settimo incrocio tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ed Essence Hotels Fano, con i veneti avanti per 4 a 2 nel bilancio dei precedenti, ma reduci dallo stop a Prata di Pordenone e in ritardo di due punti sui rivali marchigiani, capaci di centrare il sorpasso con la posta piena di mercoledì in casa contro Pineto. Due ex per squadra: da una parte Nicola Mazzon e Nicola Zonta, dall’altra Edwin Arguelles Sanchez e coach Daniele Moretti, che ha debuttato con un successo sulla panchina di Fano. Federico Roberti cerca il 100° muro in carriera e i 12 punti per i 500 in Serie A2, Stefano Mengozzi è a 2 ace dai 100 nella categoria. Centesima partita con la maglia di Fano per Pietro Galdenzi.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Essence Hotels Fano, 4 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Nicola Mazzon a Fano nel 2023/24; Nicola Zonta a Fano nel 2021/22, 2022/23; Edwin Arguelles Sanchez a Porto Viro nel 2024/25 - Allenatori: Daniele Moretti a Porto Viro nel 2025/26

Nicola Mazzon (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Domenica sarà fondamentale partire concentrati e aggressivi fin dal primo punto, come abbiamo fatto nelle ultime due gare. Sicuramente la terza partita in sette giorni si farà sentire sulle gambe, ma questa non deve diventare una scusa: dobbiamo dare il massimo e offrire la migliore prestazione possibile. Come noi, anche Fano ha avuto un inizio di stagione complicato e vorrà portare a casa punti da questa trasferta. Hanno due centrali esperti e molto forti, per cui dovremo stare attenti al loro muro. Inoltre sappiamo che sono una squadra con un ottimo servizio, capace di metterci in difficoltà in ricezione. Coach Moretti ha lavorato con noi fino a qualche settimana fa, ci conosce bene e questo potrebbe essere un vantaggio per loro ».

Jan Fornal (Essence Hotels Fano)- « Abbiamo interrotto una striscia di sei sconfitte consecutive, la vittoria di mercoledi è stata fondamentale. Stiamo cercando più continuità di rendimento e nell'ultima gara tante cose sono migliorate, a partire dalla difesa per poi passare alla battuta. Il nostro obiettivo è uscire dal tunnel degli errori consecutivi e non sfruttare vantaggi consistenti che ci permetterebbero di portare via set importanti, vedi la sfida di Cantù. A Porto Viro dovremo continuare sulla strada intrapresa mercoledi, spero proprio che per noi sia iniziato un nuovo campionato ».

Romeo Sorrento - Campi Reali Cantù

Per la prima volta l’una di fronte all’altra, ma Romeo Sorrento - Campi Reali Cantù è già un match cruciale, visto che i campani devono riprendersi dalla trasferta negativa nel derby ad Aversa, mentre la formazione lombarda è ultima in classifica e vuole dimezzare le distanze dal Club campano con una vittoria da 3 punti. Da una parte Andrea Baldi è a 4 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 27 punti dai 500 in Regular Season. Dall’altra Nicola Candeli cerca il muro n. 200 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Fabrizio Ruggiero (Presidente Romeo Sorrento)- « Lasciamo Aversa con la consapevolezza già maturata che possiamo dare fastidio a tutte le squadre più attrezzate di noi per affrontare questa Serie A2. Ora ci aspetta un ciclo di partite in cui la fame farà la differenza. Mi aspetto contro Cantù una reazione rabbiosa e prepotente ».

Gioele Adeola Taiwo (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà sicuramente una sfida tosta, dovremo spingere in tutti i fondamentali per cercare di imporre il più possibile il nostro gioco. L’avversario è forte, ma stiamo lavorando bene in palestra, il resto si vedrà in campo ».

Sviluppo Sud Catania - Tinet Prata di Pordenone

Sviluppo Sud Catania a caccia del primo successo in uno scontro diretto con Tinet Prata di Pordenone al terzo tentativo. Gli etnei vengono da tre successi consecutivi, gli ultimi due centrati in trasferta e hanno 14 punti come Pineto nella parte alta del tabellone, gli ospiti sono tornati al successo piegando 3-1 Porto Viro e scavalcando Brescia al secondo posto. Tra i padroni di casa Leonel Marshall è a 11 punti dai 4.500 in Regular Season, Riccardo Pinelli è a 3 ace dai 200 in carriera, Luka Basic a 5 punti dai 500 in Serie A2. Tra gli ospiti Marcin Ernastowicz insegue il 100° punto stagionale ed è a 19 punti dai 500 in Serie A2, Nicolò Katalan è a 5 attacchi vincenti dai 500 nella categoria.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « A mio avviso è la squadra più forte del campionato, gioca insieme dallo scorso anno e ha alcuni dei migliori interpreti della A2. È completa, organizzata, capace di fare esattamente ciò che serve per vincere. Per noi sarà una grande occasione, senza alcuna pressione. Vogliamo fare meglio anche rispetto alla partita vinta contro Cantù, anche perché per competere contro Prata servirà una prestazione super ».

Kristian Gamba (Tinet Prata di Pordenone)- « Veniamo da una bella vittoria infrasettimanale, davanti ad un pubblico meraviglioso. Dopo un 3-2 esterno e altri quattro set combattuti a distanza di tre giorni la fatica si fa sentire e dovremo essere bravi a gestire la terza lunga trasferta in due settimane. In casa abbiamo una marcia in più e dovremmo essere bravi a farlo anche in trasferta, contro una squadra non banale come Catania ».

Prisma La Cascina Taranto - Banca Macerata Fisiomed MC

Un altro appuntamento delicato per la classifica coincide con la prima sfida in Serie A tra Prisma La Cascina Taranto e Banca Macerata Fisiomed MC e con il ritorno nelle Marche da avversario del centrale Gabriele Sanfilippo (13 punti ai 500 in Regular Season). Le due squadre sgomitano per raggiungere zone tranquille, ma gli ionici hanno tre lunghezze di vantaggio dall’ultima posizione e vengono dallo stop esterno con Lagonegro, mentre Macerata è salita al nono posto grazie ai 2 punti nella maratona con Siena. Tra i padroni di casa Nicola Cianciotta è a 15 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season, tra gli ospiti Marco Novello è a 15 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gabriele Sanfilippo a Macerata nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

Marco Pierotti (Prisma La Cascina Taranto)- « Siamo dispiaciuti per gli ultimi risultati, ma sappiamo che dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno per riuscire a raggiungere il miglior livello possibile che ci consentirà di raccogliere i frutti che tutti auspichiamo. Conosciamo il livello di Macerata che è una squadra che come tutte in questo campionato sta dimostrando essere ben organizzata e agguerrita, l’ha dimostrato anche ieri battendo Siena; ma dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e su quello che possiamo fare nella nostra metà campo per riuscire a giocarcela al meglio con chiunque arrivi, e sono certo che esprimeremo la miglior pallavolo possibile già domenica al PalaFiom ».

Denis Karyagin (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Non presto attenzione a queste cose (riconoscimenti individuali, ndr). Ogni giorno cerco semplicemente di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Da quello che ho potuto vedere, molte squadre hanno mantenuto il gruppo dell’anno scorso e questo sicuramente le aiuta. Noi invece siamo una squadra nuova, quindi penso che nella seconda parte della stagione inizieremo a giocare meglio e ottenere risultati migliori. Taranto ha una buona squadra, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo prepararci al meglio in questi tre giorni prima della gara ».

Abba Pineto - Rinascita Lagonegro

Primo confronto in Serie A anche per Abba Pineto e Rinascita Lagonegro. Gli abruzzesi occupano il quinto posto a 14 punti in coabitazione con Catania, ma vengono dalla sconfitta in quattro set a Fano, mentre i lucani sono ottavi con 11 punti e vengono dal successo netto tra e mura amiche contro Taranto. Gli ospiti si preparano sfidare due ex, Lorenzo Calonico e Paolo Di Silvestre (26 attacchi vincenti ai 2.000 in Serie A2). Da una parte Stefano Trillini è a 19 punti dai 1.500 in carriera, dall’altra Diego Cantagalli è a 26 punti dai 3.000 carriera e dai 2.000 in A2, mentre Lorenzo Sperotto cerca l’ace n. 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Lorenzo Calonico a Lagonegro nel 2018/19; Paolo Luigi Di Silvestre a Lagonegro nel 2021/22

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Lagonegro è una squadra che viene da un ottimo momento di forma, ha fatto delle vittorie importanti, meritate perché sta esprimendo un ottimo sistema di gioco, sia in fase break che in fase side out, trovando spesso in Cantagalli un terminale importante. Sarà una partita difficile perché è la terza in sette giorni. Veniamo da una sconfitta dove non ci siamo espressi bene e sentiamo forte il desiderio di tornare alla vittoria e di farlo anche attraverso un gioco migliore rispetto a quello espresso nell'ultima uscita di Fano ».

Stefano Armenante (Rinascita Lagonegro)- « La vittoria di mercoledì con Taranto ci ha dato ulteriori energie e consapevolezze, soprattutto in questa fase di partite così ravvicinate dove tutti i miei compagni stanno facendo sacrifici importanti per mantere alto il livello. Adesso ci attende la trasferta a Pineto, andremo lì con rispetto, ma anche con la determinazione di chi vuole dare continuità al proprio percorso. Sappiamo che sarà una gara tosta in un palazzetto caldo, ma queste sfide ci aiutano a crescere e a misurare davvero la nostra identità. Vogliamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo, il carattere e le nostre qualità, perchè stiamo dimostrando partita dopo partita di potercela giocare con chiunqu ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA

Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Consar Ravenna Arbitri: Nava Stefano, Selmi Matteo

Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Virtus Aversa Arbitri: Gaetano Antonio, Pernpruner Marco

Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Essence Hotels Fano Arbitri: Clemente Andrea, Marconi Michele

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento – Campi Reali Cantù Arbitri: Merli Maurizio, Grossi Dario

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Angelucci Claudia, Ciaccio Giovanni

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Lambertini Alessio, Scotti Paolo

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Rinascita Lagonegro Arbitri: Manzoni Barbara, Gasparro Mariano

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 21, Tinet Prata di Pordenone 19, Gruppo Consoli Sferc Brescia 17, Virtus Aversa 17, Abba Pineto 14, Sviluppo Sud Catania 14, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 13, Rinascita Lagonegro 11, Banca Macerata Fisiomed MC 10, Romeo Sorrento 9, Essence Hotels Fano 8, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 6, Prisma La Cascina Taranto 6, Campi Reali Cantù 3.