A Parigi Cottafava/Nicolai approdano ai quarti

L’inizio di giornata per il duo tricolore impegnato nel torneo parigino, però, è partito con una sconfitta. Gli azzurri, infatti, nel secondo match della pool C sono stati superati per 2-0 (21-18, 26-24) dalla coppia qatariota medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo formata da Cherif-Ahmed.

Nell’ultimo match del girone, che metteva in palio il secondo posto e il conseguente passaggio ai quarti di finale, Paolo e Samuele, invece, si sono prontamente ricompattati e hanno superato con un netto 2-0 (21-12, 21-15) i padroni di casa Krou/Gauthier-Rat, sfoderando una prova convincente che non ha lasciato scampo e possibilità di rimonta agli avversari. Nicolai e Cottafava, dunque, torneranno in campo domani per provare a conquistare un posto in semifinale del torneo parigino.

Nel tabellone femminile, invece, Marta Menegatti e Valentina Gottardi non sono riuscite ad accedere ai quarti di finale. Nel primo match di giornata le azzurre sono state superate per 2-1 (16-21, 21-17, 15-7) dalle svizzere vice campionesse d’Europa Brunner-Huberli. La sconfitta è giunta dopo un primo set entusiasmante vinto 21-16 dalle azzurre e che aveva fatto ben sperare per il proseguo nel torneo.

In serata le azzurre, nell’ultimo match della pool D, hanno ceduto 2-1 (19-21, 21-13, 16-14) contro le francesi Placette/Richard. Anche in questa gara, nonostante la sconfitta, il duo tricolore si è reso protagonista di una partita ben giocata e lottata punto a punto.