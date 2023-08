Volley, se l’Italia tira fuori la faccia migliore

Sì, è esattamente come si percepisce dallo schermo: le ragazze del volley sono simpatiche, intelligenti e toste. Niente di nuovo per chi segue regolarmente la pallavolo, ma è bello poter confermare l’impressione che ha avuto il pubblico più ampio che, in queste settimane di Europeo , si sta raccogliendo intorno alla tv per tifare le azzurre. L’esordio di Ferragosto all’Arena di Verona è stato un momento storico per la Nazionale , con l’emozionato debutto di Ekaterina Antropova , ma soprattutto con una cornice magica che ha innescato un entusiasmo contagioso fra le atlete e il pubblico.

Lo sport del nuovo millennio non può prescindere dall’intrattenimento e dallo spettacolo: il volley, a Verona, lo ha dimostrato in modo clamoroso. Ieri quattro azzurre sono venute a trovarci in redazione per una chiacchierata divertente e interessante, durante la quale ci è venuta ancora più voglia di tifare per loro. Perché, come spesso capita, è lo sport che restituisce al nostro Paese una faccia presentabile e quella delle ragazze del volley comunica serietà, spirito di sacrificio, voglia di vincere, orgoglio italiano e integrazione.

Torino capitale della pallavolo ialiana

Lubian, Squarcini, Antropova e Omoruyi sono atlete che hanno la capacità di ricordarci che, quando vogliamo, siamo in grado di fare grandi cose e di farle seriamente. Marina, Federica, Ekaterina e Loveth sono ragazze che danno speranza per un Paese destinato a migliorare grazie a chi è nato dopo il 2000. Il loro percorso nell’Europeo passa da Torino, che, oggi e domani, sarà la capitale della pallavolo italiana e catalizzerà l’attenzione dei tifosi, vecchi e nuovi, delle azzurre. La speranza è che questa strada che girando l’Italia (Verona, Monza, Torino e poi Firenze) approdi a Bruxelles, dove si disputeranno le semifinali e la finale perché sarebbe fantastico festeggiare ancora una volta, come a Belgrado (e, sì, manterremo la promessa fatta ieri in redazione: faremo un titolo enorme), ma comunque vada a finire, è bellissimo, a partire da questa sera, gridare tutti insieme: forza ragazze, siete tutti noi!