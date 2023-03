Cev Cup: Modena missione compiuta, batte lo Skra e vola in finale

BELCHATOW (POLONIA) - Un traguardo importante, fortemente voluto. La Valsa Modena è in finale di Cev Cup , dopo aver vinto stasera a Belchatow la semifinale di ritorno per 2-3 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16) con una doppia rimonta, bissando il successo di sette giorni fa al Pala Panini. Il set decisivo per il passaggio del turno è stato il quarto, nel quale gli uomini di Giani, sotto 2-1, hanno saputo alzare i ritmi e senza paura se lo sono preso sciorinando la loro migliore pallavolo, dominando in tutti i fondamentali. Lo Skra, fino a quel momento molto incisivo in battuta ed efficace in attacco, con Kooy e Atanasijevic in gran spolvero, si è spento progressivamente cedendo il parziale senza opporre resistenza. Nelle file gialloblu da circoletto rosso le prestazioni di Lagumdzija, Ngapeth e Sanguinetti che sono stati determinanti per centrare l'obiettivo. Conquistata la qualificazione Modena si è tolta anche la soddisfazione di vincere un tie break (per la prima volta nella stagione). La Valsa Modena giocherà la finale contro i belgi del Knack Roeselare, l’andata sarà il 29 marzo e il ritorno il 5 aprile.

Modena comincia con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero. Belchatow schiera Lomacz-Atanasijevic, schiacciatori Lanza-Kooy, al centro Klos-Gunia con libero Gruszczynski. Belchatow parte forte, 3-7. Modena si riavvicina subito a suon di muri, 9-10. I padroni di casa spingono al servizio e allungano nuovamente, 15-18. Nel finale di set Modena prova a recuperare lo svantaggio, ma i polacchi chiudono sul 22-25 e si portano avanti nel match. Belchatow approccia meglio anche il secondo parziale, 3-6. Rimane avanti la squadra di Gardini ma Modena non molla, 10-11, poco dopo i gialloblù passano in vantaggio, 16-15. Allunga la formazione di Andrea Giani, 23-19 poi 25-21 e gara in parità. La Valsa Group entra meglio nel terzo set, 6-3. Belchatow riprende il ritmo e trova il sorpasso, 11-14. Non si fermano i padroni di casa, 17-21. I polacchi conquistano il terzo set col 21-25 e si riportano in vantaggio per 1-2. Avvio equilibrato nel quarto parziale, 6-6. Modena spinge e va 13-8 con l’ace di Lagumdzija poi 17-11. I gialloblù dilagano nell’ultimo tratto del quarto set e chiudono 25-16 conquistando quindi l’accesso alla finale di Coppa CEV in virtù del 3-1 dell’andata. Nel tie-break, ormai ininfluente, entrambi gli allenatori danno spazio alle seconde linee. Belchatow va avanti 8-7 al cambio campo. Nella seconda parte del quinto set Modena sorpassa, poi chiude 16-14 e vince il match 3-2.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « Era una partita complicata, siamo stati molto bravi a recuperarla, abbiamo fatto bene sia a livello emotivo e poi naturalmente a livello tecnico. E’ molto importante che siamo stati capaci di alzare il livello nel quarto set, quando la qualificazione era in bilico. Questi sono i nostri standard ma non sempre riusciamo ad esserne all’altezza, è un fatto di testa. Sotto 2-1 siamo entrati determinati per vincere il parziale e ce lo siamo preso. Siamo entrati in finale vincendo il primo tie break della stagione, due obiettivi importanti nella stessa partita. Il Knak Roeselare sarà un avversario tosto ma l’affronteremo al massimo perché la Cev è un obiettivo della società e del gruppo e non è importante il nome dell’avversario ».

IL TABELLINO-

PGE SKRA BELCHATOW-VALSA GROUP MODENA 2-3 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16)

PGE SKRA BELCHATOW: Lomacz 1, Atanasijevic 18, Kooy 22, Lanza 8, Klos 10, Gunia 11, Gruszczynski (L), Musial 3, Vasina 2, Mitic 1, Rybicki 3, Milczarek (L). N.E.: Adamczyk, Bieniek. All. Gardini

VALSA GROUP MODENA: Mossa de Rezende 2, Lagumdzija 20, Ngapeth 17, Rinaldi 8, Stankovic 4, Sanguinetti 13, Rossini (L), Marechal, Rousseaux 1, Sala 6, Salsi, Bossi 1, Gollini (L). All. Giani.

ARBITRI: Deneri, Rychlik

Durata set: 28’, 28’, 29’, 24’, 19’. Totale: 128’.