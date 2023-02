La Futura batte Lecco e si porta ad un punto da Trento

Con Tonello precauzionalmente a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro, sostituita da una Pandolfi che non sfigura affatto, le biancorosse, dopo un primo parziale in gestione assoluta inizia a faticare nel secondo, dove le ospiti crescono e creano le prime difficoltà. Si decide sui dettagli e ad avere la meglio sono proprio le padrone di casa che si portano al doppio vantaggio nel conto dei set. Quando tutto sembra fatto, cambia la musica nel terzo dove le lecchesi partono con il piede giusto fin dalle prime battute e si prendono poi di forza le redini del parziale senza mollare mai più. Dalla parte opposta della rete, invece, perde ritmo la squadra di casa che non riesce a fare il cambio passo e si allunga la gara. Mettono le cose in chiaro Balboni e compagne invece nel quarto parziale, dove pronti via con Arciprete dai 9 metri si parte con un pesante 11-3 che sa di condanna. La sentenza arriva poi nel proseguo dove le biancorosse reggono bene l’impatto dell’offensiva ospite e portano a casa la vittoria con l’affondo proprio della numero 15 Pandolfi. Top scorer dell’incontro Elisa Zanette che fa registrare la bellezza di 19 punti, a seguire immediatamente alle spalle le fanno da partner Arciprete (17) e Leketor (16). A distinguersi per Lecco l’ex Zingaro (11), la solita Bracchi (15) e Piacentini (11).

I PROTAGONISTI-

Alessandra Mistretta (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Lecco ha fatto una partita in difesa davvero molto buono a raccolto palloni difficili, sapevamo che avevano questo punto forte e lo sfruttano. D’altro canto noi qualche volta avremmo dovuto essere più calme e non lo abbiamo fatto sempre. Siamo uscite bene nel complesso quindi brave noi. La semifinale di Coppa ci tenevamo tanto a vincerla e c’è stato tanto rammarico però abbiamo avuto anche il tempo per metabolizzare la sconfitta, si continua con il campionato abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Sappiamo di dover lavorare tanto e lo stiamo facendo, pensiamo a ciò che deve succedere ».

Serena Zingaro (Orocash Lecco)- « Stiamo lavorando molto bene sono contenta perché a tratti abbiamo espresso un ottimo gioco. Peccato per alcune cose condizionate anche secondo me da qualche errore arbitrale molto netto però loro sono più forti e hanno meritato di vincere. Loro in attacco sono veramente forti hanno dei colpi fatti bene, noi tante volte le abbiamo difese altre volte applausi a loro. E’ bello rivedere tante persone, qui ho passato anni molto belli e mi porto via delle cose belle. Ci proveremo fino all’ultimo a conquistare la pool promozione ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – OROCASH LECCO 3-1 (25-16 27-25 20-25 25-20)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 16, Botezat 13, Zanette 19, Arciprete 17, Pandolfi 3, Balboni 3, Mistretta (L), Badalamenti 1, Fiorio, Venco. Non entrate: Morandi (L), Tonello, Milani. All. Amadio.

OROCASH LECCO: Zingaro 11, Albano 6, Rimoldi 3, Lancini 9, Piacentini 11, Bracchi 15, Bonvicini (L), Bassi 7, Rocca, Belloni, Citterio. Non entrate: Tresoldi. All. Milano. ARBITRI: Mazzara’, Lentini.

NOTE – Durata set: 20′, 29′, 26′, 24′; Tot: 99′.

Alessandra Mistretta (Futura Giovani Busto Arsizio)