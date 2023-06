La greca Martha Anthouli completerà il roster di Chieri

CHIERI (TORINO)- La Reale Mutua Fenera Chieri e Martha Anthouli si sono conosciuti da avversari a gennaio, negli ottavi di finale della Challenge Cup, ma nella prossima stagione saranno dalla stessa parte. È l’opposta greca ex Panathinaikos, come è noto già da diverso tempo, la giocatrice che completerà il roster biancoblù per il 2023-2024.

LA CARRIERA-

Nata in Grecia, a Salonicco, il 13 agosto 2004, con i suoi 19 anni ancora da compiere sarà la giocatrice più giovane della nuova Reale Mutua, e con 202 centimetri sarà anche la più alta. Opposto di notevoli forza e fisicità, è arrivata alla pallavolo professionistica nel 2018 con l’Opath Perseas. Nel massimo campionato ellenico ha anche difeso i colori dell’Aris Salonicco, dell’Asp Thetis, e dal 2022 del Panathinaikos, con cui quest’anno ha vinto il suo primo scudetto mettendo a segno ben 507 punti (di cui 26, 30 e 26 nelle tre finali con l’Olimpiakos) e venendo premiata come miglior opposto della stagione. Gioca nella nazionale greca dall’età di 13 anni.

LE PAROLE DI MARTHA ANTHOULI-

« Cosa mi è piaciuto della proposta di Chieri? Tutto! . Le partite di coppa fra Panathinaikos e Chieri sono state davvero emozionanti e difficili: non avevo mai giocato contro una squadra così forte. Mi ha fatto molto piacere l’interessamento del club nei miei confronti. È una squadra competitiva e di alta qualità, sta lavorando sodo e si sta concentrando sui dettagli: è esattamente ciò di cui ho bisogno per crescere come giocatrice, perché so di avere grandi margini di miglioramento su tutto. Quello italiano è uno dei migliori campionati al mondo ed è per me un onore poterne fare parte. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e godermela fino in fondo ».