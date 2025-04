Volley Mercato: Cuneo per la panchina sceglie Francois Salvagni

CUNEO - Francois Salvagni è il nuovo allenatore della Cuneo Granda Volley. Si tratta di un ritorno del tecnico bolognese sulla panchina delle 'gatte' a sei anni di distanza dall'esperienza della stagione 2025/26. In questi anni Salvagni ha allenato per sei stagioni consecutive in Francia, guidando il Volley Mulhouse Alsace, con cui ha conquistato un campionato francese, due Coppe di Francia e due Supercoppe francesi.

Inoltre la società vuole ringraziare particolarmente l’operato svolto da Emanuele Aime in questi anni a Cuneo. Aime non farà più parte dello staff tecnico, dopo aver deciso di intraprendere un nuovo percorso nella propria carriera.

La presentazione ufficiale del nuovo coach e dello staff di Cuneo Granda Volley si terrà il 15 maggio alle ore 18 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo. Tutti gli organi di stampa interessati, sponsor, tifosi e partner sono invitati a partecipare alla presentazione.

Le parole di Emanuele Aime

« Ringrazio la società e la città di Cuneo per questi anni passati insieme e sarò sempre grato per aver avuto la possibilità di allenare in A1. Purtroppo per questioni personali e nuovi stimoli lavorativi ho deciso di cambiare. Ringrazio tifosi e staff per questi anni passati insieme. A presto Cuneo! ».