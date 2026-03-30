Playoff Challenge: Omag e Cuneo la risolvono al tie break

ROMA - Nel Girone B dei Playoff Challenge sono andate in scena stasera le due partite della 5a giornata. Le due sfide hanno vissuto sul filo fino all'ultimo pallone e sono terminate entrambe al tie break. Successi per la Omag-MT San Giovanni in M.no, in casa contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e della Honda Cuneo Granda Volley a Bergamo.

Bergamo- Honda Cuneo Granda Volley

La Honda Cuneo Granda Volley torna alla vittoria, continuando a sognare l’Europa: le Gatte hanno la meglio di Volley Bergamo 1991 al tie break dopo una super rimonta. Così le biancorosse restano al comando del Girone B del Play Off di CEV Challenge Cup, salendo a quota 10 punti.

Avvio di livello per le Gatte: break e 6-8. Tuttavia nella fase centrale del parziale le padrone di casa fanno valere i gradi, rimontando e allungando sul 16-13. Nel finale gestione ottima di Bergamo, che si prende il primo set 25-18.

Il secondo parziale inizia sulla falsa riga del primo: Cuneo avanti 5-8. Questa volta però le biancorosse sono brave a mantenere il cuscinetto di vantaggio: 13-16. Nel finale Bergamo tenta la rimonta, ma le Gatte pareggiano i conti: 23-25 e 1-1.

Nel terzo set Bergamo si scuote e parte con maggiore foga: 8-5. Questa volta però è Cuneo ad adoperare la manovra sorpasso nel cuore del parziale, salendo 14-16. Il finale riserva sorprese, infatti le lombarde rientrano e superano le Gatte (21-19). Eppure non è finita e le biancorosse lo dimostrano con la rimonta (23-25), portandosi avanti 1-2.

Il quarto parziale regala spettacolo, con Bergamo che parte in quarta: 8-4. Cuneo però spinge forte e rientra sul 16-15, infiammando il tramonto del set. Così non basta il +4 delle padrone di casa nel finale (21-17): le Gatte rimontano ancora e si va ai vantaggi. Tuttavia le lombarde lanciano il cuore oltre l’ostacolo e la partita al tie break (29-27).

Il tie break è un’altalena di emozioni: 5-3 Bergamo in avvio. Quindi le padrone di casa, galvanizzate dal set precedente, allungano addirittura sul 10-4. In questo momento le Gatte si limano però gli artigli, rilanciando un recupero folle: da -6 a +1 in un amen. Nel finale Cuneo è perfetta, prendendosi quinto set (12-15) e partita (2-3).

I protagonisti-

Monique Strubbe (Bergamo)- « E' stata una partita intensa, piena di emozioni. Ci dispiace non essere riuscite a regalare la vittoria al nostro pubblico ».

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « È stata una partita parecchio strana, sfociata in un grande recupero al quinto set. Eravamo quasi spacciate, ma abbiamo fatto una rimonta praticamente impossibile. Credo che abbiamo lavorato bene a muro, ma meno in difesa su alcune situazioni. Forse abbiamo sprecato l'occasione di prenderci tre punti, ma va bene lo stesso. Sono contento perché l'anima di questa squadra si è vista nel quinto set, quando abbiamo ribaltato tutto e ripreso in mano la partita ».

Il tabellino-

BERGAMO – HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 2-3 (25-18 23-25 23-25 29-27 12-15) –

BERGAMO: Mlejnkova 14, Manfredini 8, Carraro 1, Mosser 20, Strubbe 12, Kipp 23, Armini (L), Weske 2, Eze 2, Cese Montalvo, Meli, Micheletti, Ferrario (L), Bolzonetti. All. Cervellin.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Pucelj 19, Koulisiani 13, Diop 13, Rivero 17, Keene 9, Magnani (L), Marring 4, Cecconello, Bardaro (L), Allaoui, Pritchard, Atamah. All. Tisci.

ARBITRI: Cerra, Saltalippi.

Durata set: 23′, 29′, 31′, 33′, 20′; Tot: 136′.

MVP: Jessica Rivero (Cuneo)

Spettatori: 865

Omag-MT San Giovanni in M.no- Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Primo successo nei Playoff Challenge l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che ha sorpreso la Megabox Ond. Savio Vallefoglia al quinto parziale dopo essere andata due volte in svantaggio. Le pesaresi hanno iniziato meglio lo scontro andando avanti 21-25, poi dopo il parziale perso 26-24 hanno rimesso avanti la testa con il 20-25 della terza frazione. Ma la romagnole non si sono disunite e con un set di grande lucidità hanno agguantato il pareggio nuovamente ai vantaggi 30-28. Sull’onda dell’adrenalina, Piovesan (19 punti) con 4 ace e compagne hanno azzannato il tie-break con un poderoso 5-0, che ha poi condotto al 15-12 valso i primi punti in classifica. Bene tra le padrone di casa anche capitan Ortolani (16) e Bracchi (15), tra le ospiti brilla la solita Bici, top scorer con 29 punti, davanti ai 14 di Thokbuom (4 muri) e Ungureanu.

I protagonisti-

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Non è stata una partita facile, i due set persi giocando punto a punto sono stati uno schiaffo per noi. Abbiamo commesso tanti errori sin dall’inizio, prima abbiamo fatto un po’ fatica in ricezione e poi siamo stati fallosi anche in battuta. Loro hanno provato a dare il loro massimo, non era la nostra serata oggi. Mi dispiace perché dopo due partite vinte da tre punti, questi punti oggi ci servivano tantissimo per la qualificazione alla finale per la Challenge Cup ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (21-25 26-24 20-25 30-28 15-12) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 3, Wilson 8, Nicolini, Bracchi 15, Caruso 10, Ortolani 16, Tellone (L), Piovesan 19, Kochurina 8, Panetoni (L), Parini, Brancher. All. Bellano.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 29, Ungureanu 14, Butigan 10, Bartolucci 3, Omoruyi 4, Thokbuom 14, De Bortoli (L), Carletti 13, Mitkova (L), Laza’ro Castellanos, Stoyanova, Candi, Giovannini, Feduzzi. All. Pistola.

ARBITRI: Luciani, Armandola.

Durata set: 26′, 27′, 23′, 33′, 17′ Tot: 126′.

Spettatori: 424.

LA CLASSIFICA-

Honda Cuneo Granda Volley 10, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Omag-Mt San Giovanni In M.No 6, Bergamo 4.