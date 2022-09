Italvolley mondiale, i complimenti di Berruto: "Giannelli talento unico"

L'Italia del volley travolge 3-1 la Polonia e si laurea campione del mondo per la quarta volta nella propria storia. Dopo quelli del 1990, 1994 e 1998 arriva il trionfo anche a Katowice battendo i padroni di casa, vincitori delle ultime due edizioni della manifestazione iridata. La nazionale di Grbic, sospinta dal proprio pubblico, vince in rimonta il primo set. Poi salgono in cattedra gli azzurri, con Michieletto, Balaso - il libero azzurro, premiato come il migliore della manifestazione, ha difeso davvero tutto - e Giannelli che non sbagliano praticamente nulla e per Kurek e compagni non c'è niente da fare.