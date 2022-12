"Ragazzi d'oro", la storia del Mondiale azzurro su Sky

Domani, venerdì 16 dicembre, dalle 19.00 su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand) e in streaming su NOW arriva “Ragazzi d’Oro”, andra in onda uno splendido racconto curato da Federica Lodi e Federico Salerno dell’impresa della Nazionale italiana maschile di volley che lo scorso settembre si è laureata Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia.



Oltre la medaglia le storie, quelle degli uomini che hanno riportato l’Italia del volley al titolo mondiale, ventiquattro anni dopo l’ultimo successo. Un percorso a tappe, che solo alla fine si è rivelato così dolce. Come una torta di sette fette, una per partita. Metafora tanto cara a Ferdinando De Giorgi, il CT degli Azzurri. Diretto e genuino, un uomo capace di farsi amare dagli ex compagni persino quando diventano avversari mondiali, come Andrea Giani, CT della Francia. Un maestro che ha lasciato il segno nelle vite dei suoi ragazzi. Ognuno con la propria storia. Chi è cresciuto a dismisura in una sola estate, chi la pallavolo l’ha scoperta tardi, chi la ama al punto di non smettere mai di allenarsi, chi ha superato un infortunio serio e chi, durante la preparazione, ha perso una persona cara.



Appuntamento quindi da domani su Sky e in streaming su NOW con la nuova Produzione Originale di Sky Sport curata da Federica Lodi e Federico Salerno e dedicata alla Nazionale Italiana maschile di volley.



LA PROGRAMMAZIONE SU SKY E IN STREAMING SU NOW-



Venerdì 16 dicembre



Ore 19.00 Sky Sport Uno

Ore 20.45 Sky Sport Arena

Ore 22.00 Sky Sport Calcio



Sabato 17 dicembre



Ore 13.30 Sky Sport Uno

Ore 17.00 Sky Sport Uno

Ore 21.00 Sky Sport Uno

Ore 23.15 Sky Sport Action



Domenica 18 dicembre



Ore 12.30 Sky Sport Uno

Ore 16.00 Sky Sport Uno

Ore 22.00 Sky Sport Arena