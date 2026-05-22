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Le azzurre in visita al Gaslini di Genova

Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Binto Diop, Francesca Scola ed Ekaterina Antropova, accompagnate dal commissario tecnico Julio Velasco, tra le corsie dell'ospedale pediatrico fra i piccoli pazienti. La delegazione azzurra è stata ricevuta, accolta e guidata da Renato Botti,
1 min
GasliniGenovaNazionale Femminile
Le azzurre in visita al Gaslini di Genova
GENOVA-Mattinata speciale per una delegazione della formazione azzurra che ha fatto visita all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini.
Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Binto Diop, Francesca Scola ed Ekaterina Antropova, accompagnate dal commissario tecnico Julio Velasco hanno trascorso un paio d’ore nel padiglione 16 della struttura ospedaliera pediatrica che rappresenta una delle eccellenze nel panorama mondiale.
La delegazione azzurra è stata ricevuta, accolta e guidata da Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini e Raffaele Spiazzi, direttore sanitario; le ragazze hanno fatto visita, regalato gadget e posato per qualche scatto fotografico in compagnia dei bambini dei reparti Piattaforma Neuro-Gastro e UOC Neurochirurgia. 

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