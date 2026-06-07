VNL: mercoledì Italia-Francia, parla Paolo Porro

La gara inaugurale dell’Italia nella VNL, che si giocherà al “The Arena at TD Place” alle ore 22 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

L’ultimo confronto tra Italia campione del mondo e Francia campione olimpico risale a quasi un anno fa (14 giugno 2025), quando sempre in Canada ma nella città di Quebec City, gli azzurri furono superati per 3-1 nel corso della Week 1 di VNL.

Questa edizione 2026 della VNL sarà la prima in assoluto per due giovanissimi azzurri, entrati a far parte da questa stagione del gruppo seniores: Pardo Mati e Mattia Orioli.

Con loro ci sarà un gruppo giovane, ma già forte di una notevole esperienza internazionale, con Paolo Porro pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa prima week di Volleyball Nations League.

Le parole di Paolo Porro

« Rappresentare l’Italia in questo torneo, che si gioca ogni anno, è sicuramente un onore per me. Ci siamo impegnati tanto in questi ultimi giorni di preparazione. Ovviamente i meccanismi di squadra non sono ancora perfetti, però c’è tanta forza di volontà e voglia di migliorare, sfruttando appieno questi altri tre giorni di allenamento prima del match d’esordio e delle successive partite. Sicuramente i viaggi per la VNL non sono semplici e spesso sono lunghi, ma questo vale per tutti e noi dobbiamo essere bravi a riposare e a dare poi il meglio in campo. La prima sfida sarà contro la Francia, sicuramente una partita ostica, contro una squadra giovane con qualche innesto un po’ più di esperienza. Hanno qualità tecniche e dovremo essere bravi a soffrire e a imporre il nostro gioco fin da subito. In questa fase sarà importante per me trovare la giusta intesa con gli schiacciatori e con i centrali, un feeling che aumenta con il passare dei giorni e delle partite. Spero di poter essere un punto di riferimento per la squadra anche nei momenti più difficili della partita ».

I precedenti Italia-Francia

79 vittorie, 74 sconfitte, 153 totali.

Gli azzurri in Canada

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante,

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti