Piacenza punta sul giovane azzurro Gironi

LA CARRIERA-

Nato a Vimercate Fabrizio Gironi si è avvicinato allo sport giocando a calcio che ha poi lasciato per iniziare a giocare a pallavolo. Ha completato il suo percorso di crescita con il Volley Segrate giocando in Serie C, B2 e B mettendosi in luce e Milano lo ha portato in SuperLega. A Milano è rimasto due stagioni per poi passare a Taranto dove ha vinto il Campionato di A2 e lo scorso anno ha giocato in SuperLega. Nell’ultima avventura con la casacca di Taranto è sceso in campo in ventisei occasioni, ha giocato 60 set realizzando 126 punti e 11 ace. La sua migliore prestazione in attacco è arrivata contro Verona nella gara vinta per 3-0 grazie a 14 punti, mentre nel 3-1 contro Cisterna ha chiuso con 12 punti in meno di tre set in cui è stato in campo. Ha esordito con l’Italia nell’amichevole con la Bulgaria giocata qualche settimana fa a Cavalese, è appena rientrato con la Nazionale azzurra dalla prima tappa di VNL giocata in Canada ad Ottawa

LE PAROLE DI FABRIZIO GIRONI-

« Sono particolarmente soddisfatto di approdare in una società importante che ha idee molto chiare e voglia di crescere ogni anno di più. Inoltre ritroverò diversi ragazzi già miei compagni di squadra in altre realtà, il fatto di potermi allenare e giocare a fianco di grandi campioni sono stati fattori determinanti per farmi accettare la proposta di Piacenza. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e potere dare il mio contributo al fine di permettere alla società e alla squadra di potere raggiungere obiettivi importanti ».