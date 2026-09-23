BEA Chieri: svelato il calendario della Serie C

Nei giorni scorsi, il Comitato Regionale FIP Piemonte ha ufficializzato il calendario della prima fase del Campionato di Serie C Nazionale 2026-27 . Nel girone A, quello che si snoda tra Piemonte e Liguria, BEA Chieri affronterà diciassette squadre pronte a dar vita ad un campionato equilibrato ed emozionante. I Leopardi, squadra giovane e con ampi margini di crescita, daranno battaglia a viso aperto a qualsiasi avversario, vogliosi di essere la sorpresa di un girone ricco di formazioni di assoluto livello per la categoria.

Le partite casalinghe si giocheranno al PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35), la domenica alle ore 18, fatta eccezione per i due turni infrasettimanali in programma per il 25/11 con Savigliano e il 27/1 con Campus Piemonte, oltre alla prima sfida dell’anno nuovo programmata per martedì 5/1 con Teens Biella.

L’esordio invece sarà in trasferta, sul campo dei liguri di Seagulls Genova, reduci dal campionato di Serie B Interregionale e seria candidata al salto di categoria. La prima al PalaGialdo è fissata alla seconda giornata (4/10), con i Leopardi che ospiteranno Fulgor Omegna, neo promossa dalla DR1. Seguono la trasferta con Campus Piemonte Basketball, la sfida in casa con Novara Basket e poi Azimut Pallacanestro Vado (trasferta) e Arona Basket (casa). A questo punto, i Leopardi saranno impegnati con due trasferta consecutive (Basket College Novara e Cerealterra Pallacanestro Cirié), prima di riprendere con perfetta alternanza tra casa e trasferta nelle sfide con My Basket Genova, Tigullio Sport Team, Amatori Basket Savigliano e Biella Next. Per chiudere il 2026, doppietta casalinga con Asd 5 Pari e Cus Torino, prima del derby in trasferta con Torino Teen Basket. Infine, il girone d’andata terminerà con le gare contro Teens Basket Biella (casa) e Area Pro 2020 (trasferta).

Il girone di ritorno inizierà il 17 gennaio e terminerà il primo fine settimana di maggio.

Al termine del girone di ritorno, le prime otto squadre saranno ammesse ai play-off per contendersi il posto disponibile per la promozione in Serie B Interregionale. La squadre tra la nona e la tredicesima classificata sono salve e manterranno di diritto il posto in Serie C Nazionale, mentre le squadre dalla quattordicesima alla diciassettesima si sfideranno nei play-out per determinare le due retrocessioni in DR1, dove sarà retrocessa anche la diciottesima classificata.

Di seguito il calendario completo.

Andata

27/09/2026, Seagulls Genova vs BEA Chieri

04/10/2026, BEA Chieri vs Fulgor Omegna (PalaGialdo, ore 18)

07/10/2026, Campus Piemonte Basketball vs BEA Chieri

11/10/2026, BEA Chieri vs Novara Basket (PalaGialdo, ore 18)

17/10/2026, Azimut Pallacanestro Vado vs BEA Chieri

25/10/2026, BEA Chieri vs Arona Basket (PalaGialdo, ore 18)

31/10/2026, Basket College Novara vs BEA Chieri

07/11/2026, Cerealterra Pallacanestro Ciriè vs BEA Chieri

14/11/2026, BEA Chieri vs My Basket Genova (PalaGialdo, ore 18)

21/11/2026, Tigullio Sport Team vs BEA Chieri

25/11/2026, BEA Chieri vs Amatori Basket Savigliano (PalaGialdo, ore 21)

28/11/2026, Biella Next vs BEA Chieri

06/12/2026, BEA Chieri vs Asd 5 Pari (PalaGialdo, ore 18)

13/12/2026, BEA Chieri vs Cus Torino (PalaGialdo, ore 18)

20/12/2026, Torino Teen Basket vs BEA Chieri

05/01/2027, BEA Chieri vs Teens Basket Biella (PalaGialdo, ore 20,30)

09/01/2027, Area Pro 2020 vs BEA Chieri.

Ritorno

17/01/2027, BEA Chieri vs Seagulls Genova (PalaGialdo, ore 18)

22/01/2027, Fulgor Omegna vs BEA Chieri

27/01/2027, BEA Chieri vs Campus Piemonte Basketball (PalaGialdo, ore 18)

31/01/2027, Novara basket vs BEA Chieri

07/02/2027, BEA Chieri vs Azimut Pallacanestro Vado (PalaGialdo, ore 18)

13/02/2027, Arona Basket vs BEA Chieri

21/02/2027, BEA Chieri vs Basket College Novara (PalaGialdo, ore 18)

28/02/2027, BEA Chieri vs Cerealterra Pallacanestro Ciriè (PalaGialdo, ore 18)

06/03/2027, My Basket Genova vs BEA Chieri

14/03/2027, BEA Chieri vs Tigullio Sport Team (PalaGialdo, ore 18)

17/03/2027, Amatori Basket Savigliano vs BEA Chieri

21/03/2027, BEA Chieri vs Biella Next (PalaGialdo, ore 18)

03/04/2027, Asd 5 Pari vs BEA Chieri

10/04/2027, Cus Torino vs BEA Chieri

18/04/2027, BEA Chieri vs Torino Teen Basket (PalaGialdo, ore 18)

25/04/2027, Teens Basket Biella vs BEA Chieri

02/05/2027, BEA Chieri vs Area Pro 2020 (PalaGialdo, ore 18)