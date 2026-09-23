Basket College Novara: Pala Sartorio indisponibile

Basket College Novara chiede un confronto sulle condizioni di utilizzo del palazzetto e sulla programmazione delle gare. Il presidente Andrea Delconte richiama anche il percorso che ha portato alla richiesta di trasferimento ai Salesiani e conferma la ricerca di una sede alternativa per il College.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE

A nome di Basket College Novara desidero anzitutto ringraziare il presidente del Comitato regionale FIP Piemonte, Gianpaolo Mastromarco, e i collaboratori federali per l’attenzione dedicata alla situazione del Pala Sartorio e per il confronto con le società interessate.

Prendiamo atto della comunicazione del 22 settembre, con cui il Comitato regionale, richiamando il sopralluogo e le comunicazioni comunali, ha dichiarato di non poter assumere responsabilità per lo svolgimento delle gare nell’impianto fino alla sostituzione dei canestri e dell’apparecchiatura dei 24 secondi. Rispettiamo questa posizione: la sicurezza e la regolarità delle competizioni devono rimanere il riferimento comune.

La vicenda si è sviluppata a partire dalla richiesta di spostamento della gara del Derby cittadino, inizialmente prevista al Sartorio. Nel calendario federale il palazzetto era indicato come sede delle gare interne di entrambe le società, compreso, appunto, il derby dell’8 ottobre.

In questo contesto, riteniamo utile un chiarimento sul percorso seguito: quali valutazioni avevano portato l’altra società cittadina a indicare il Sartorio come sede delle proprie gare casalinghe per il campionato, pur disponendo del rapporto di collaborazione con i Salesiani, per poi chiedere di tornare a giocare nell’impianto di viale Ferrucci?

Sappiamo che la richiesta di spostamento è stata motivata con le condizioni del canestro, descritto come malfunzionante e di altezza non regolamentare. Chiediamo quindi di chiarire anche quando siano emerse le circostanze tecniche poste a fondamento del cambiamento e come queste siano state considerate nella programmazione delle gare. Non intendiamo attribuire intenzioni alla società avversaria, ma comprendere una sequenza di decisioni che ha conseguenze organizzative anche per Basket College Novara.

Ricordiamo inoltre che nelle ultime quattro stagioni il Sartorio ha ospitato le nostre gare dei campionati federali di Serie C, con i canestri e le attrezzature oggi al centro della questione.

Questo precedente non viene richiamato per sostenere che l’utilizzo passato costituisca una garanzia automatica delle condizioni attuali, né per chiedere di ignorare guasti o criticità sopravvenuti. Serve, piuttosto, a comprendere con precisione che cosa sia cambiato, quali problemi siano stati accertati e quali interventi siano necessari per ripristinare l’attività.

Rivolgiamo al Comune di Novara un appello a riesaminare la richiesta di manleva posta come condizione per l’utilizzo agonistico del palazzetto.

La comunicazione comunale richiede, oltre a un atto ufficiale della FIP di autorizzazione e omologazione, una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle società che manlevi integralmente il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, patrimoniale e sportiva in merito al regolare svolgimento delle gare. Chiede inoltre alle società di assumere ogni onere relativo a eventuali addebiti, sanzioni, ricorsi o danni derivanti dalle criticità strutturali e strumentali segnalate. In assenza di entrambi i documenti, viene confermato il divieto di svolgere eventi agonistici.

Tra le criticità descritte dall’Amministrazione figurano il malfunzionamento del sistema di movimentazione e l’impossibilità di chiudere e mettere in sicurezza i canestri fuori dagli orari della pallacanestro, con il rischio di urti e sollecitazioni durante altri utilizzi dell’impianto.

Siamo disponibili ad assumerci le responsabilità organizzative che ci competono. Chiediamo però che gli impegni richiesti siano circoscritti alle attività e alle condizioni sulle quali possiamo concretamente intervenire. È questo il punto da chiarire rispetto a una formulazione che comprende anche conseguenze derivanti dalle criticità delle attrezzature e da possibili eventi durante l’utilizzo del palazzetto da parte di altri soggetti.

Invitiamo quindi il Comune a riaprire il confronto con la Federazione e le società, per valutare una formulazione più definita. Naturalmente, il riesame della manleva non sostituisce gli interventi e le verifiche necessari per tornare a giocare.

Un’attenzione particolare merita la partita del derby. Ci attendiamo una partecipazione significativa, non soltanto di pubblico cittadino, ma anche di appassionati provenienti dal territorio. È una previsione organizzativa che suggerisce di valutare per tempo disponibilità dei posti, accessi, deflusso e accoglienza.

Come Basket College Novara avremmo ritenuto preferibile disputare questa partita al PalaVerdi, ossia al Sartorio, nella sua piena disponibilità e nelle condizioni tecniche richieste, valorizzandone il ruolo di palazzetto cittadino e consentendo di organizzare l’incontro attorno all’affluenza prevista.

Il nostro interesse è che il derby possa essere una giornata di sport accessibile e ben organizzata, senza dover affrontare all’ultimo momento problemi di accoglienza o limitazioni non adeguatamente comunicate. Questa esigenza resta ferma qualunque sia l’impianto che verrà autorizzato.

La comunicazione comunale sulla sostituzione dei canestri ha indicato, in via orientativa, la settimana fra il 19 e il 26 ottobre. Chiediamo all’Amministrazione di adoperarsi, per quanto possibile, affinché la consegna delle nuove attrezzature consenta di rispettare il programma, anticipandolo qualora ve ne siano le condizioni.

Sarebbe utile condividere anche un aggiornamento sui tempi dell’apparecchiatura dei 24 secondi, richiamata dalla FIP, e sulle verifiche successive all’installazione. Un calendario attendibile permette a tutti di organizzarsi e di contenere i disagi per atleti, famiglie, sostenitori e società ospiti.

Nel frattempo, Basket College Novara sta cercando una sede di gioco alternativa, anche temporanea, compatibile con le esigenze del campionato e da verificare con gli organismi competenti.

Vogliamo rassicurare atleti, staff, famiglie e partner: stiamo affrontando la situazione con impegno e senso di responsabilità. Comunicheremo la soluzione e gli eventuali aggiornamenti del calendario non appena saranno definiti.

Il nostro obiettivo rimane tornare al Sartorio nelle condizioni richieste, garantendo nel frattempo continuità all’attività sportiva. Restiamo disponibili a collaborare con il Comune, la Federazione e le altre realtà interessate, affinché il confronto produca quanto prima soluzioni concrete.

Andrea Delconte

Presidente A.S.D. Basket College Novara