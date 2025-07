Classifica bracciali WSOP dopo l’edizione 2025: Glaser sale a 8 trionfi © .

Le World Series of Poker 2025 sono finite e sono state caratterizzate dalla vittoria di Mizrachi al Main Event. Il player statunitense è diventato il nuovo campione del mondo e si è portato a casa l’ottavo braccialetto in carriera agganciando Benny Glaser nella classifica dei bracciali WSOP. Proprio Glaser è stato grande protagonista dell’edizione 2025 a Las Vegas riuscendo a vincere ben 3 braccialetti. Ma come è cambiata la classifica dei braccialetti WSOP dopo l’ultima edizione?