Altro trionfo azzurro all'EPT Praga 2025. Segui il Main Event in diretta streaming

Ennesima picca per l'Italia nella tappa ceca: trionfa anche Antonello Ferraiuolo. Segui il torneo più importante in tempo reale sul nostro sito
2 min
Altro trionfo azzurro all'EPT Praga 2025. Segui il Main Event in diretta streaming© .

L'European Poker Tour 2025 a Praga ha già regalato grandi emozioni e tante gioie all'Italia, con diversi giocatori azzurri protagonisti nei primi giorni del festival. E nella giornata di ieri è arrivata un'altra picca italiana, con Antonello Ferraiuolo. Prosegue, intanto, il Main Event, caratterizzato da 1.224 iscritti e un montepremi da 5.936.400€, che riparte dal day 3 con 163 giocatori left: tra questi, 15 sono italiani. Segui la diretta streaming del Main Event sul nostro sito

EPT Praga, storica tripletta azzurra: tre picche in un giorno

La diretta streaming del Main Event

Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.

Giovedi 11 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 12 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 13 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 14 Dicembre

13:00 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE

 

