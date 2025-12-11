Altro trionfo azzurro all'EPT Praga 2025. Segui il Main Event in diretta streaming© .

L'European Poker Tour 2025 a Praga ha già regalato grandi emozioni e tante gioie all'Italia, con diversi giocatori azzurri protagonisti nei primi giorni del festival. E nella giornata di ieri è arrivata un'altra picca italiana, con Antonello Ferraiuolo. Prosegue, intanto, il Main Event, caratterizzato da 1.224 iscritti e un montepremi da 5.936.400€, che riparte dal day 3 con 163 giocatori left: tra questi, 15 sono italiani. Segui la diretta streaming del Main Event sul nostro sito.
La diretta streaming del Main Event
Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.
Giovedi 11 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 12 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 13 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 14 Dicembre
13:00 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE
