Altro trionfo azzurro all'EPT Praga 2025. Segui il Main Event in diretta streaming© .

L'European Poker Tour 2025 a Praga ha già regalato grandi emozioni e tante gioie all'Italia, con diversi giocatori azzurri protagonisti nei primi giorni del festival. E nella giornata di ieri è arrivata un'altra picca italiana, con Antonello Ferraiuolo. Prosegue, intanto, il Main Event, caratterizzato da 1.224 iscritti e un montepremi da 5.936.400€, che riparte dal day 3 con 163 giocatori left: tra questi, 15 sono italiani. Segui la diretta streaming del Main Event sul nostro sito.